Iliad da urlo, non si era mai visto nulla di simile: ora è ufficiale. L’azienda francese ne ha tirata fuori un’altra delle sue

Rispetto alla concorrenza i prezzi sono sempre da low cost, con una qualità che non fa più discutere. L’ultima pacchetto prevede addirittura 300 GB in offerta per gli utenti.

C’era un tempo, molto lontano, in cui l’offerta dati non era mai sufficiente a soddisfare le richieste degli utenti. Pacchetti striminziti da pochi giga che costringevano gli abbonati a pagare un extra per arrivare a fine mese. Nel corso degli anni i pacchetti messi a disposizione dai diversi operatori telefonici si sono via via evoluti. Sempre meno spazio agli Sms, ad esempio e più attenzione alla connessione internet. Le chiamate vocali ormai sono gratis ed illimitate quasi per tutti, perchè il grosso si gioca proprio nell’offerta dati. In questo Ilad è sempre stata all’avanguardia, anticipando la concorrenza sia per quanto concerne l’abbassamento dei prezzi, sia per la portata dei giga offerti. L’ultima trovata dell’azienda di origine francese è qualcosa di clamoroso, con un piano addirittura da 300 GB al mese. Un pacchetto monstre senza precedenti che rischia di scombussolare gli equilibri del settore.

Iliad da urlo, arriva una nuova offerta pazzesca: 300 GB al mese!

La nuova arrivata nel catalogo Iliad si chiama Dati 300 e, come suggerisce il nome, si tratta di un’offerta solo internet dedicata a tutti quegli utenti che necessitano soltanto dei dati per poter navigare. Nessuna copertura quindi per quanto concerne Sms o minuti per le chiamate. Un nuovo approccio relativo all’esperienza telefonica che può tornare utile davvero a molti utenti.

Nello specifico, la nuova offerta dell’operatore telefonico low cost permette di utilizzare ogni mese 300 GB di traffico dati con connettività 4G+ e con una velocità massima di 390 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Il costo è di 13,99 euro al mese ed è previsto un prezzo di attivazione pari a 9,99 euro.

All’interno dell’offerta viene data anche la possibilità di utilizzare ogni mese fino a 10 GB di traffico dati in roaming nei paesi dell’Unione Europea. L’offerta è attivabile anche da chi è già cliente e per renderla operativa basta accedere al sito ufficiale Iliad oppure recarsi presso uno dei negozi fisici autorizzati. Per il momento Iliad Dati 300 potrà essere attivata solo nel periodo compreso tra il 5 aprile e il 10 maggio 2022. Per tutti coloro che non possono rinunciare a chiamate e messaggi ricordiamo che è sempre disponibile la Iliad Flash 150. Con 9,99 euro al mese si hanno 150 GB di dati, più chiamate ed Sms senza limiti verso tutti.