GF Vip, amatissima coppia al capolinea: lei non va al suo compleanno – VIDEO

Un volto famoso del GF Vip ha festeggiato il suo compleanno, ma un’assenza è risultata essere molto evidente: la sua lei non c’era

Sono stati un’amata coppia, molto affiatati e sempre presenti l’uno per l’altra, ma qualcosa deve essere decisamente andato storto perché lei non è neppure stata al compleanno di lui che non era riservato a pochi intimi.

Ieri è stato un giorno speciale per l’ex gieffino Francesco Oppini che ha compiuto 40 anni. Un compleanno pieno di amici e parenti che è andato a gonfie vele e che l’opinionista e tifoso juventino si è goduto appieno. Nelle sue storie, infatti, sono emersi momenti di gran divertimento con Giacomo Urtis, sua madre Alba Parietti ed altri personaggi del mondo dello spettacolo e non.

Tuttavia, un paio di assenze hanno fatto storcere il naso a chi Oppini lo conosce bene e sanno che dai suoi affetti cari lui è insperabile, pertanto non vederli nelle foto dietro la torta con l’ex gieffino sembra molto sospetto. Inizialmente in molti hanno notato l’assenza di Tommaso Zorzi che, però, ha come giustificazione il fatto di essere impegnato in giro per l’Italia -oggi è a Napoli- per il firmacopie del suo ultimo libro.

GF Vip, Cristina Tomasini non c’è al compleanno di Francesco Oppini

Un’assenza molto rumorosa è stata quella di Cristina Tomasini da cui Francesco Oppini è totalmente inseparabile. Nonostante ciò, è da un po’ di tempo che i due non si vedono insieme né nelle storie Instagram l’uno dell’altro, né in giro. Nella coppia nessuno ha fatto menzione di crisi o di possibile capolinea della relazione, ma il fatto che lei non fosse al compleanno di lui non lascia molto spazio alla fantasia. In un video pubblicato sui social dall’ex gieffino si vede palesemente che della sua amata non c’è traccia.

Ad insospettire ancora di più i fan ci sono alcune storie e post pubblicati da Cristina sul suo profilo Instagram in cui sembrerebbe aver lasciato la casa di Francesco Oppini ed essere tornata a vivere a casa sua. L’ultima foto di coppia sul profilo dell’ex gieffino risale a 14 settimane fa, quando i due erano sulla neve che, ormai, sembrerebbe essersi sciolta tra i due.