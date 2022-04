GF Vip 7, la prima concorrente viene dall’Isola dei Famosi: c’è prima un cavillo da risolvere

Negli anni è capitato spesso di vedere concorrenti che girassero da un reality show all’altro: per il GF Vip 7 quest’anno è nato un piccolo problema

A settembre avrà inizio una nuova edizione del Grande Fratello VIP che vedrà al timone, ancora una volta, Alfonso Signorini. È proprio a lui che la soubrette si è inginocchiata per chieder di partecipare.

Pamela Prati vorrebbe partecipare alla settima edizione del Grande Fratello VIP. Il suo desiderio di risalire dal profondo baratro in cui è finita è talmente grande da implorare Alfonso Signorini di prenderla nel cast a qualsiasi costo. Non è la prima volta che l’ex naufraga di inginocchia a qualcuno, in passato lei stessa ha parlato anche di Maria De Filippi: “Ho scritto una lettera a Maria De Filippi, che io stimo tantissimo. Chiedevo con grande umiltà di darmi una mano, che pur di uscire da quel momento buio avrei lavorato anche in redazione. Avrei spostato le fotocopie”.

È dalla storia di Mark Caltagirone che la soubrette vive un momento molto basso non solo della sua carriera, ma soprattutto della sua vita privata e da tempo non fa altro che chiedere un aiuto cui tutti rispondono assenti.

GF Vip 7, Pamela Prati concorrente? C’è un problema giudiziario da risolvere

Qualora Alfonso Signorini volesse metterci tutto il cuore per poter portare Pamela Prati all’interno della casa del GF Vip 7 a partire da settembre, l’ex naufraga ha qualche conto in sospeso proprio con Mediaset: hanno un contenzioso legale in sospeso. Dalla storia di Mark Caltagirone la sua vita è caduta in picchiata ed ha avuto discussioni e problemi di tipo giuridico con Mediaset e Barbara d’Urso di cui lei stessa parlò in un’intervista: “Sì. L’ho fatta io la causa, sì certo. Se una persona rinuncia a essere pagata perché vuole riscattare la sua innocenza… Io a oggi voglio giustizia. Sono in causa con Mediaset e con colei che ha divulgato delle cose bruttissime sulla mia persona. Non voglio neanche dire questo nome”.

Soltanto in un secondo momento Pamela Prati ammise che la conduttrice di cui stava parlando è Barbara d’Urso con cui ha ancora problemi legali. La soubrette è davvero disposta a tutto per entrare nella Casa?