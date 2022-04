“È lui l’amore della mia vita”, Tina Cipollari si confessa: fan pazzi di gioia

Arriva la confessione della star di Uomini e Donne. I fan non stanno più nella pelle.

Uomini e Donne, sin dalla sua prima stagione – quella dell’esordio sul piccolo schermo -, ha riscosso un notevole seguito tra i telespettatori. La chiave del successo del dating show condotto è dato sicuramente da un regolamento impeccabile e dal fatto che tutti gli italiani amano il romanticismo e di conseguenza amano scoprire come nasce e si evolve una possibile storia d’amore.

Seguire i momenti belli e brutti di una coppia o di due ragazzi che si frequentano è davvero fantastico. E per saperlo basta sintonizzarsi tutti i giorni su Canale 5 alle ore 14.45. Dopo il trono classico, da qualche anno a questa parte Uomini e Donne si è aggiornato con il Trono Over. Sono veramente tante le star di questo programma che hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori e una di queste è sicuramente la veterana del dating show: Tina Cipollari. L’opinionista del programma condotto da Maria De Filippi si è lasciata andare in alcune dichiarazioni.

“È lui l’amore della mia vita”. Confessione della star di Uomini e Donne: fan pazzi di gioia

A Uomini e donne è tornato Riccardo Guarnieri, ex di Ida Platano, e la stessa dama non ha nascosto l’emozione nel rivederlo. “Nella vita – ha spiegato Gianni Sperti – c’è sempre un amore più importante che quando lo rivedi ti brillano gli occhi, più degli altri. Non possono essere tutti uguali”. Tina Cipollari dopo un leggero tentennamento ha ribadito: “Uno, solamente uno”. La frase ha attirato l’attenzione della De Filippi: “Sarà punitiva in questo momento – ha detto la conduttrice – Non so a chi vuol mandare la frecciatina, ma c’è una frecciata a qualcuno a caso”.

A quel punto Tina ha confessato che il suo grande amore non è stato ne Kikò Nalli ne l’ultimo fidanzato: “Non è una storia recente. Nella vita uno può amare intensamente follemente una volta sola. E io ho avuto questa grande storia trent’anni fa. Poi sicuramente mi sono innamorata, però non è stata una cosa travolgente come quel grande amore”.