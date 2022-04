Diletta Leotta via da Dazn: pronta a sbarcare a Mediaset per condurre questo programma

Diletta Leotta è pronta ad una nuova avventura. L’addio a Dazn è sempre più vicino, con la showgirl che passerà a Mediaset: l’indiscrezione.

La bella conduttrice catanese è pronta ad una nuova sfida personale, dicendo addio a Dazn per passare in Mediaset. Infatti i vertici del Biscione vorrebbero Diletta Leotta alla conduzione di un programma: la clamorosa indiscrezione.

Nel corso della prossima stagione televisiva potremo vedere un clamoroso cambio di maglia. Infatti Diletta Leotta è pronta a lasciare la squadra di Dazn, per approdare in Mediaset. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato Vero Tv. Infatti secondo il settimanale, l’ambitissima showgirl e siciliana, tra le più ammirate e seguite dello showbiz italiano, potrebbe diventare la padrona di casa di un nuovo format in onda su Italia Uno. Inoltre Diletta potrebbe lasciare lo sport, per condurre un programma di intrattenimento.

Accanto alla presentatrice potrebbe esserci un gruppo di comici. Mediaset quindi sta studiando una sorta di Colorado e Honolulu, dove Diletta potrà sfoggiare tutta la sua simpatia. Infatti da diverso tempo il colosso televisivo di Cologno Monzese ha nel mirino la presentatrice catanese. Così la Leotta potrebbe sbarcare in Mediaset dalla stagione televisiva 2022/2023. Per il momento infatti la Leotta è impegnata solamente in Radio e su Dazn. Andiamo quindi a vedere i dettagli sul colpo del Biscione.

Diletta Leotta pronta a passare in Mediaset? L’indiscrezione

Diletta Leotta nel suo curriculum non ha solo il calcio, ma anche programmi più leggeri. Infatti la showgirl può vantare la conduzione de ‘Il Contadino cerca moglie‘ su Fox Life ed anche una serata da spalla di Amadeus al Festival di Sanremo 2020. Inoltre non bisogna dimenticare che l’ex fidanzata di Can Yaman ha fatto già diverse apparizioni sulle reti Mediaset. Inoltre la showgirl è stata ospite a Verissimo ed ha condotto anche una puntata di Striscia La Notizia al fianco di Alessandro Siani.

Quindi il futuro professionale di Diletta Leotta appare più roseo che mai. Mentre invece sul fronte amoroso non sembrano esserci novità per la conduttrice, che da diversi mesi si è lasciata con Can Yaman. Negli scorsi mesi ha vissuto una breve liaison con il modello e manager Giacomo Cavalli, ma il flirt non si è trasformato in nulla di serio. Infatti la relazione non è stata ufficializzata da nessuno dei due. Intanto quindi Diletta può godersi il flirt professionale con Mediaset.