Belen Rodriguez-Stefano De Martino, indiscrezione pazzesca: succederà di nuovo

Dopo la parentesi con Spinalbese, Belen e Stefano sono tornati insieme. A distanza di qualche giorno dalla conferma, spunta fuori un segreto pazzesco.

A distanza di tempo i riflettori sono tornati ad accendersi su una delle coppie che più ha fatto sognare nel mondo dello spettacolo: Stefano De Martino e Belen Rodriguez. D’altronde tra i fan c’è sempre stato chi ha sperato in un ritorno di fiamma e, finalmente, dopo la rottura con Antonino Spinalbese, la showgirl è tornata con il papà di Santiago.

Tra Belen e Antonino sembrava che le cose andassero per il verso giusto quando, subito dopo la nascita di Luna Marì, qualcosa si è rotto nella coppia. A distanza di pochi mesi dalla fine della loro breve storia d’amore, la showgirl è tornata con l’ex marito Stefano De Martino. A confermare la notizia è stata proprio la bella argentina a Le Iene.

Ma non è tutto. Come ha svelato un’amica di entrambi al settimanale Nuovo, il bel ballerino napoletano avrebbe già come spiazzare ulteriormente Belen e i fan: “Stefano ha intenzione di chiedere a Belen di sposarlo un’altra volta, così da sancire simbolicamente il nuovo inizio”. De Martino e la Rodriguez sono già marito e moglie in quando il loro divorzio non è stato mai ufficializzato ma il nuovo scambio di fedi potrebbe essere di buon augurio. Detto questo, manca ancora un altro particolare pazzesco.

Belen e Stefano, un altro particolare che fa sognare i fan: che emozione

Dopo il ritorno di fiamma con la showgirl argentina, Stefano De Martino è pronto a chiedere di nuovo la mano a Belen. Ma non è tutto: i due avrebbero intenzione di allargare ulteriormente la famiglia. D’altronde la conduttrice televisiva non ha mai tenuto nascosto la voglia di diventare di nuovo mamma. Per la 37 enne si tratterebbe della terza volta mentre per De Martino la seconda.

Insomma, per la gioia di Santiago, Belen e Stefano sembrerebbero essere inseparabili. Nonostante le tempeste più volte attraversate i due continuano ad attrarsi come se fosse calamite. Al momento non c’è nulla di ufficiale ma qualora il ballerino o la conduttrice dovessero confermare le parole rilasciate dalla loro amica al settimanale Nuovo, per i fan di entrambi non resterebbe che preparare i fazzoletti per assistere al nuovo scambio di fedi. Staremo a vedere.