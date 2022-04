Belen Rodriguez, fulmine a ciel sereno: l’ultima notizia allarma i suoi fan

Un fulmine a ciel sereno per Belén Rodríguez con l’ultima notizia che allarma un po’ i fan: persa ogni certezza?

Cosa succede alla showgirl argentina? Le ultime notizie non sembrano essere particolarmente confortanti per Belén Rodríguez né per i suoi fan: una mazzata inaspettata cambia le sue sorti.

Come di consueto, ieri sera su Italia 1 è andato in onda Le Iene con Belén Rodríguez e Teo Mammucari. Ad aprire la puntata ci hanno pensato Fabri Fibra con Colapesce e Di Martino presentando la nuova hit Propaganda del disco Caos del rapper marchigiano. In puntata oltre i meravigliosi servizi realizzati da Le Iene ci sono stati tantissimi ospiti, Ilary Blasi, Paolo Di Canio, Gigi d’Alessio e Gerry Scotti.

Nonostante il gran parterre di ospiti, però, la showgirl argentina insieme al conduttore romano hanno raccolto scarsi risultati con 1.421.000 spettatori pari al 9.4% di share. Gli ascolti non hanno soddisfatto Mediaset che, ancora una volta, perde contro la Rai.

Tutti gli ascolti TV della serata di mercoledì 6 aprile

🍿 #IlDirittoDiContare è ora in onda su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay: https://t.co/YPEY4iHRDQ pic.twitter.com/VWOJwfXJXl — Rai1 (@RaiUno) April 6, 2022

Ieri sera, mercoledì 6 aprile, Rai Uno ha giocato una carta del tutto vincente. Il diritto di contare è un film statunitense del 2016 basato sul libro omonimo di Margot Lee Shetterly, che racconta della vera storia di Katherine Johnson, una matematica, scienziata e fisica afroamericana che ha collaborato con la NASA. Oltre ad aver avuto tanti riconoscimenti, nonché varie candidature ai Premi OSCAR ieri ha raccolto 2.904.000 spettatori pari al 15% di share. Non può cantare vittoria, invece, Rai Due che con Emanuela Grimalda e Giuseppe Battiston in Volevo Fare la Rockstar 2 ha raccolto soltanto 855.000 spettatori pari al 4.2% di share. Anche Federica Sciarelli su Rai Tre con Chi l’ha visto? ha registrato un lieve calo con 2.083.000 spettatori pari ad uno share dell’11%.

Per quel che riguarda le altre reti Mediaset, Rete 4 ha raccolto 734.000 spettatori con il 4.5% di share con Veronica Gentili in Controcorrente. Ancora in calo Simona Ventura che con Ultima Fermata non sembra aver convinto i telespettatori e raccoglie solo 1.707.000 spettatori pari al 10.6% di share.