Ballando con le Stelle 2022, il nome del primo concorrente: che annuncio di Milly Carlucci

Arisa e Vito Coppola non hanno fatto in tempo a festeggiare Ballando Con Le Stelle che già si pensa alla prossima edizione: c’è il primo nome!

Ballando Con Le Stelle 2022 non è proprio alle porte, ma i telespettatori affezionati non fanno altro che pensare a chi saranno i volti della prossima edizione. Una richiesta non così tanto implicita arriva direttamente a Milly Carlucci.

Milly Carlucci ha ricevuto una richiesta non così implicita da parte di un volto molto conosciuto nel mondo del giornalismo, Monica Maragoni infatti non ha nascosto la voglia di poter salire sul palco di Ballando Con Le Stelle 2022. La conduttrice TV veronese ha infatti rilasciato un’intervista a TvBlog in cui ha rivelato: “Mi piacerebbe tantissimo partecipare a Ballando con le stelle. È un sogno che coltivo da un pò di tempo; è un programma che consente di mettersi in gioco, mi sentirei adatta e mi darebbe la possibilità di farmi conoscere al pubblico in maniera diversa”.

Da anni Monica varca i palchi della Rai ed ha avuto anche modo di conoscere proprio la conduttrice di Ballando Con Le Stelle ed Il Cantante Mascherato con cui non ha nascosto di voler lavorare.

Ballando con Le Stelle, Monica si candida: Milly risponderà all’appello?

Indubbiamente Milly Carlucci si sta facendo già dei conti per il prossimo anno e perché no, potrebbe accogliere anche l’appello di Monica Marangoni. Quest’ultima ha anche svelato che un sondaggio per l’anno scorso, circa la sua presenza al talent show era già stato fatto: “Stimo Milly Carlucci da sempre, è una numero uno. Ci siamo confrontate l’anno scorso, ma alla fine non siamo riusciti a concretizzare. Di sicuro io mi riproporrò”. Vedere Monica a Ballando Con Le Stelle 2022 non sembrerebbe essere del tutto un’utopia.

Nelle scorse settimane, intanto, è stato ufficializzato che la prossima edizione del talent show con a capo Milly Carlucci avrà inizio in autunno. Prima di Monica Marangoni sono già stati fatti altri nomi, su tutti quello di Bianca Guaccero -che è stata anche sotto la maschera di Medusa quest’anno a Il Cantante Mascherato- ed Enrica Bonaccorti.