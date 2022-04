Antonella Clerici lascia o raddoppia? Le novità spiazzano i fan. Tra due mesi arriverà la fine della stagione, ma la strada è già tracciata

Tra le certezze che il telespettatori italiani hanno avuto nelle ultime due stagioni, soprattutto nel periodo della pandemia, c’è il volto rassicurante di Antonella Clerici. E adesso che si è ripresa quello che le spettava, cosa succederà?

Se lo chiedono per primi i suoi fan, perché a giugno come molti programmi Rai anche E’ sempre mezzogiorno tirerà giù la serranda alla fine di questa stagione. E qualche settimana dopo saranno anche presentati i palinsesti autunnali, sia della tv di stato che per Mediaset, La7, Discovery e altri.

Dobbiamo aspettarci sorprese? In realtà no, la conferma di Antonella Clerici è data per scontata anche dal sito Lanostratv, per tutta una serie di motivi. Intanto il programma che ha ereditato la fascia de La Prova del Cuoco e in fondo ne è il diretto erede, piace al pubblico e batte quasi sempre tutta la concorrenza. E poi perché dal punto di vista pubblicitario rende bene, ché la presenza di Antonellina è una garanzia.

Antonella Clerici lascia o raddoppia? I programmi per il futuro sono già stabiliti

Difficile al momento capire quando comincerà la prossima stagione del cooking show condotto da Antonella Clerici anche se la seconda o la terza settimana di settembre sembrano giuste. Ma facile pensare che con lei tornerà tutto o buona parte del gruppo tra chef ed esperti di cucina che la circonda.

Non è questa però l’unica novità importante per la conduttrice milanese, perché il suo autunno si annuncia molto caldo. La conferma della terza stagione per The Voice Senior era già arrivata da tempo, alla luce degli ottimi risultati ottenuti negli ascolti. Resta soltanto da capire se con lei ci saranno gli stesso coach dell’ultima edizione, cioé Gigi D’Alessio, Loredana Bertè Clementino e Orietta Berti che aveva sostituito Al Bano e la figlia Jasmine.

Anche in questo caso però la formula è stata vincente e i meriti della Clerici sono sotto gli occhi di tutti. Quindi perché cambiare? Alla Rai se lo sono chiesti da tempo e si sono anche già dati una risposta rassicurante.