Amici Serale, cambia il regolamento: non era mai successo

Neanche un mese fa era stato spiegato il regolamento del Serale di Amici agli alunni della scuola, ma sembrerebbe che già dalla prossima puntata cambierà la possibilità di scegliere chi verrà eliminato dal talent-show. Ecco i dettagli.

Prima dell’inizio del Serale di Amici, Maria De Filippi aveva spiegato agli alunni della scuola il regolamento. Per quanto riguarda le eliminazioni, si procede per due livelli. Una squadra, che viene scelta prima dell’inizio del Serale, decide chi sfidare delle altre due squadre. Il team vincitore indica quali alunni dell’altro gruppo dovranno esibirsi.

Solo la giuria, però, ha potuto fino ad ora decidere chi veramente sarebbe stato eliminato dal Serale di Amici. In base a quanto è stato mostrato durante il day-time del 7 aprile, però, sembra proprio di capire che il regolamento della trasmissione di Maria De Filippi sia stato cambiato nella parte più delicata, cioè in quella che decreterà il vincitore.

Serale Amici, ecco come si sceglierà chi verrà l’eliminato

Sembrerebbe che la parola finale su chi dovrà essere eliminato dal Serale di Amici spetterà sempre ai giudici esterni, però il programma si starebbe muovendo nella direzione di dare più peso alle opinioni degli alunni. Fino ad oggi, infatti, sono stati i professori a decidere chi nominare all’interno della squadra avversaria dopo la vittoria.

Durante il day-time del 7 aprile le tre squadre si sono recate in confessionale, ed ai concorrenti della trasmissione è stato chiesto di nominare i tre più scarsi di ciascuna delle due squadre avversarie. Questo ha anche provocato una discussione accesa fra Albe e Crytical, con quest’ultimo che ha chiesto di rispettare le sue scelte.

Come hanno votato gli alunni della scuola? Ecco i risultati

Quando si è chiesto ai concorrenti del Serale di Amici di scegliere chi secondo loro dovrebbe essere eliminato, ci sono state delle sorprese. La squadra della Pettinelli e della Peparini è stata la prima ad essere chiamata in confessionale. Nunzio e Aisha sono stati i più nominati della squadra CuccaTodo, mentre Per il team Rudy-Alessandra gli alunni hanno scelto come più deboli Carola, LDA e Michele.

La squadra CuccaTodo, quando è entrata in confessionale, ha individuato LDA e Carola come i peggiori del team di Rudy e Alessandra. Per il gruppo della Pettinelli e della Peparini c’è stata convergenza su Crytical. Per ultimi si sono espressi gli alunni di Rudy e della Celentano. Qui i voti sono stati più variegati: per la squadra CuccaTodo è stata Aisha a prendere il maggior numero di voti, mentre fra i PePe hanno scelto Albe.

Ecco Alex che si racconta in casetta a Maria durante il day-time del 7 aprile: