WhatsApp, novità straordinaria: il trucco per usarlo senza un numero di telefono

Spunta su WhatsApp un nuovo e straordinario trucco. Infatti questo escamotage ci permetterà di utilizzare l’applicazione senza numero: come fare.

Sono sempre tantissimi i trucchi presenti su WhatsApp e spesso anche innovativi per l’applicazione stessa. Uno di questi permetterà a tutti gli utenti di utilizzare l’applicazione senza il numero di cellulare: scopriamo come sarà possibile.

Come tutti oramai sappiamo, ogni account di WhatsApp è collegato ad un numero di cellulare. Infatti senza di esso è impossibile creare un profilo sull’applicazione. Usare il presente però è sbagliato, visto che era impossibile. Gli utenti più accaniti della piattaforma di messaggistica hanno quindi scoperto un metodo per registrarci su WhatsApp, anche quando non abbiamo un numero di telefono a disposizione. Sembra assurdo ed invece è proprio così, con questo escamotage che distrugge l’unica regola dell’applicazione.

Infatti si può creare un account sul servizio di messaggistica, semplicemente usando un numero temporaneo e creato appositamente per un momento limitato di tempo. Il metodo più consigliato è attraverso l’utilizzo di Google Voice. Questo servizio infatti è in grado di fornirvi un numero gratuito a patto che naturalmente l’utente abbia un account di Google. Ovviamente facendo parte del colosso del web, il servizio è molto affidabile, strutturato e sicuro. Inoltre non ci sarà nemmeno bisogno di preoccuparsi di tariffe nascoste.

WhatsApp, come settare le risposte automatiche: trucco innovativo

Sono tantissimi i trucchi presenti su WhatsApp sia quelli da scoprire stesso all’interno dell’applicazione, sia quelli scoperti dagli utenti ed applicabili con applicazioni di terzi. Gli sviluppatori del colosso Meta, però, ancora devono ideare un robot pronto a rispondere automatico, che potrebbe servirci specialmente quando siamo impegnati a lavoro, o quando non abbiamo la possibilità di controllare il nostro smartphone. Al momento però esiste una applicazione di terzi in grado di soddisfare gli utenti più impegnati.

Infatti l’applicazione si chiama “Autoresponder” e ci permette di impostare una risposta automatica, che può essere inviata più volte e per quanto tempo vorrà l’utente. Infatti sono diverse le risposte che possono essere impostate, come ad esempio “Ok“, “Arrivo“, “Ci vediamo lì” o anche “In questo momento sono in viaggio, sentiamoci più tardi“. Questa applicazione, inoltre, ha anche un timer, che ci permette di impostare l’orario in cui farla funzionare.