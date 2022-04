Uomini e Donne, cosa hanno combinato Ida e Armando: ci sono le prove

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, Armando Incarnato ha detto una frase davvero clamorosa: ecco cosa ha combinato insieme ad Ida Platano e perchè questo avrebbe delle implicazioni clamorose.

Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, Armando Incarnato ha deciso di chiudere anche la frequentazione con Aneta. La motivazione per cui il cavaliere non intende proseguire la frequentazione è che la dama gli avrebbe mostrato interesse, ma non abbastanza. Secondo molti spettatori, questa sarebbe solamente una scusa.

Armando Incarnato non sarebbe realmente interessato a frequentare delle donne e trovare l’amore. In molti vedono nella sua presenza a Uomini e Donne, ormai pluriennale, una ricerca di notorietà. Per questo motivo ogni volta incolperebbe le corteggiatrici di mancanze e difetti in modo da avere una scusa per poter mettere fine alla frequentazione.

Uomini e Donne, il gesto di Armando con Ida Platano

In numerose occasioni è riaffiorato il gossip secondo cui Armando, in realtà, avrebbe già una fidanzata al di fuori del programma Uomini e Donne. Secondo alcuni si tratterebbe della socia con cui gestisce un negozio di abbigliamento in Campania. Quanto rivelato da Incarnato nell’ultima puntata del dating show, però, apre a nuove supposizioni.

Mentre Armando parlava con Aneta spiegandole per quale motivo non intendeva continuare la relazione, ad un certo punto ha spiegato: “Ero al telefono con Ida quanto sei arrivata tu…“. Questo significa che lo stesso Incarnato ha di fatto smentito quanto detto nelle settimane precedenti, quando aveva affermato di non avere contatti con la Platano.

Le possibili motivazioni dietro al gesto di Incarnato: la ‘combriccola’

Ida Platano non ha smentito la telefonata con Armando Incarnato. Allo stesso tempo, però, non è stato chiarito se la redazione di Uomini e Donne sia al corrente di queste chiamate fra i due. Desta sospetto che gli opinionisti della trasmissione non abbiano voluto andare a fondo dopo la frase pronunciata dal cavaliere mentre parlava con Aneta.

Quanto detto da Incarnato diventa ancora più interessante alla luce delle accuse mosse da Tina Cipollari nella precedente puntata. Secondo lei, si sarebbe formata una combriccola di tre veterani di Uomini e Donne. Sarebbe composta proprio da Armando Incarnato, Ida Platano e Gemma Galgani. L’accordo sarebbe quello di difendersi sempre a vicenda.