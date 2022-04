Uomini e Donne, Gemma dice addio al programma: scelta la sua ‘sostituta’

Colpo di scena a Uomini e Donne, con Gemma Galgani che sembrerebbe pronta a dire addio al dating show: ecco chi la sostituirà.

Dopo anni in trasmissione, Gemma Galgani potrebbe finalmente dire addio a Uomini e Donne. Infatti la dama torinese lascerà la trasmissione di Canale 5, con Maria De Filippi che ha scelto già la sostituta: scopriamo chi è.

Un addio a sorpresa potrebbe stravolgere l’universo di Uomini e Donne. Infatti a sorpresa potrebbe abbandonare la trasmissione Gemma Galgani. Oramai è passato diverso tempo dalla prima volta che si è parlato di un possibile addio della dama torinese alla trasmissione, ma adesso dopo tanti anni alla corte di Maria De Filippi questa notizia sembra concretizzarsi sempre di più.

Inoltre proprio la conduttrice della trasmissione avrebbe già pronto il sostituto, da tutti definita da tempo l’erede proprio di Gemma. Infatti a svelare il tutto ci ha pensato Nuovo Tv. Infatti come si legge sulle pagine del settimanale: “Gemma deve stare attenta. Credo non abbia capito che la rivale peggiore è proprio la sua amica” – continua – “È evidente a tutti: Ida Platano mette in scena gli stessi teatrini di Gemma, tra lacrime e sospiri, perché mira al suo posto. Del resto la Galgani ha 72 anni, non rimarrà in tv per sempre“. Andiamo quindi a vedere tuti i dettagli sull’incredibile indiscrezione.

Uomini e Donne, Ida Platano al posto di Gemma Galgani? Incredibile indiscrezione

Secondo le prime indiscrezioni quindi sarà proprio Ida Platano la dama che ruberà il posto da protagonista a Gemma Galgani durante il dating show. Nel recente passato i nomi più caldi erano stati quelli di Isabella Ricci e Nadia Marsala, ma la dama torinese dovrebbe stare attenta a quella ce è una delle persone più vicine a lei. Dopo aver lasciato lo show con Riccardo Guarnieri, e aver partecipato con il Cavaliere a Temptation Island, la dama bresciana ha fatto il suo ritorno in trasmissione, ritagliandosi un grande spazio.

Inoltre Ida sta subendo sempre più critiche da Tina Cipollari, storica opinionista e acerrima nemica di Gemma Galgani. Secondo qualcuno questa però è solamente una strategia della dama bresciana per attirare l’attenzione e venire così richiamata puntualmente da Maria De Filippi e da tutta la redazione. Inoltre per molti la Platano è il nuovo bersaglio fisso di Tina Cipollari, proprio per questo motivo, ben presto potrebbe prendere il posto di Gemma definitivamente.