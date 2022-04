TikTok, novità in arrivo: l’opzione che avresti sempre voluto sbarca sulla piattaforma

TikTok, grandi novità in arrivo per gli utenti registrati. Basta sognare, adesso sarà possibile scoprire quello che avresti sempre voluto sapere.

Arriva sulla piattaforma lanciata in Cina nel 2016, TikTok, un’opzione che hai sempre sognato. Controlla se l’aggiornamento è avvenuto e inizia a scoprire le carte: tutti i dettagli.

Grandi novità in arrivo per il social network lanciato nel 2016 in Cina con il nome Douyin: TikTok. La piattaforma farà spazio nelle impostazioni ad un nuovo strumento: gli utenti registrati potranno scoprire chi spia il proprio profilo. Si tratta di un sogno che si avvera per molti. Difatti chi non avrebbe, almeno una volta nella vita, voluto scoprire da chi viene cliccato più volte il proprio account di Instagram, WhatsApp o TikTok?!

Niente panico, sulla piattaforma cinese adesso sarà possibile. Come in molti sanno, nell’ultimo periodo vi è stata la fuoriuscita di molteplici aggiornamenti per TikTok, uno di questi riguarda proprio lo strumento per controllare chi spia il proprio profilo. A tal riguardo c’è solo un però: scopriamo quale.

TikTok, controlla chi spia il tuo account con un click: l’opzione che tutti sognavano

D’ora in poi su TikTok sarà possibili, mediante un aggiornamento, controllare chi spia il proprio account. Per farlo però è necessario che anche l’altro utente abbia attivato l’opzione dedicata. Basta andare in Impostazioni e cercare la sezione ‘Visite del profilo’.

Qualora la sezione non fosse presente, nessun problema, bisogna attendere l’aggiornamento. Difatti, non sarebbe una novità che gli aggiornamenti arrivino poco alla volta a tutti gli utenti registrati.