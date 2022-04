Studio Battaglia, ci sarà la seconda stagione? Indiscrezione bomba

La prima stagione di Studio Battaglia è ormai giunta al termine. Il pubblico ha apprezzato questa serie tv targata Rai e si aspetta di vedere il sequel. Ci sarà la seconda stagione? Le ultime indiscrezioni.

Ieri è andata in onda l’ultima puntata di Studio Battaglia, fiction che ha sorpreso i vertici Rai con i risultati ottenuti. La serie, di sole quattro puntate, ha tenuto compagnia al pubblico e incollato allo schermo milioni di spettatori: ben 4 milioni di telespettatori.

Alla luce di tutto ciò non dovrebbero esserci dubbi sul futuro, ma di certezze ancora non ve ne sono. Le persone così si sono chieste se ci sarà la 2 stagione di Studio Battaglia o se le vicende si concluderanno definitivamente stasera. Al momento dalla Rai tutto tace ma in una recente intervista, Lunetta Savino si è detta disponibile e speranzosa al riguardo. Oltre agli ascolti e al cast bisognerà chiedersi però se c’è margine di continuazione. Una risposta certa qui ce l’abbiamo. Studio Battaglia è il remake della serie The Split di cui sono andate in onda già 2 stagioni e la terza è stata confermata.

Studio Battaglia, il finale a sorpresa non lascia spazio ai dubbi: le indiscrezioni sulla seconda stagione

L’ultimo episodio dell’ultima puntata di Studio Battaglia si è conclusa lasciando speranzoso il pubblico. Nel capitolo finale della fiction si svolge l’udienza Parmegiani. Ad avere la meglio è stata Anna, con la sua assistita Carla, e Marina Battaglia deve accettare la sconfitta. Per tale motivo Marina è sempre più convinta di vendere lo studio. Viola e Alessandro fanno pace e si sposano mentre Nina è pronta a vivere l’amore. Alberto fa di tutto per recuperare con Anna ma quest’ultima scopre però che Massimo vuole lasciare lo studio e il dispiacere che la pervade la porta a non negare a se stessa quello che prova. Passa la notte con Massimo mentre Giorgio accusa un malore e finisce in ospedale. Con queste ultime immagini è impossibile non aspettarsi di vedere Studio Battaglia 2.