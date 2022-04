“Ricovero in terapia intensiva”, dramma al Paradiso delle Signore: è accaduto a uno dei protagonisti

Un vero e proprio dramma ha colpito uno dei protagonisti del cast del Paradiso delle Signore. Andiamo quindi a scoprire cos’è successo.

Il Paradiso delle Signore oramai è la soap opera di punta della Rai. Un dramma ha colpito però uno dei protagonisti, con la figlia finita di terapia intensiva. È accaduto proprio dopo la nascita: scopriamo tutti i dettagli.

Una delle trasmissioni di punta del primo pomeriggio della Rai è senza ombra di dubbio ‘Il Paradiso delle Signore‘, la soap opera con protagonista Alessandro Tersigni. Proprio l’attore in queste ore è diventato padre per la seconda volta dopo che la compagna, la ballerina Maria Stefania Di Renzo, ha dato alla luce la piccola Zoe. Il parto però non è andato come previsto e c’è stata una grande paura.

La confessione è arrivato da Tersigni stesso, che ha rilasciato un’intervista per Nuovo Tv. L’attore sulle pagine del settimanale ha confessato che la nascita della figlia è stata segnata da paura e spavento. Alessandro ha quindi voluto raccontare quegli attimi affermando: “La nascita a portato con se una buona dose di spavento e preoccupazione” – ha poi continuato – “I medici hanno dovuto fare un cesareo d’urgenza perché la bimba era andata in sofferenza. È stata ricoverata quattro giorni in terapia intensiva“. Per fortuna adesso il peggio è passato, con la piccola Zoe che sta bene.

Il Paradiso delle Signore, Alessandro Tersigni festeggia la nascita di Zoe: le sue parole

Alessandro Tersigni, dopo aver superato il momento difficile, ha raccontato tutti i dettagli sulla nascita della piccola Zoe affermando: “Zoe è stata una vera rivoluzione sin dall’inizio. Non per niente l’abbiamo chiamata così, che in greco antico significa ‘Vita’. Più vita movimentata di così“. Inoltre dopo la terapia intensiva i problemi non sono finiti qui, infatti dopo che Zoe è stata dimessa, Alessandro e la moglie sono risultati positivi al Covid, costringendo la coppia ad affidare la bambina alla nonna materna.

Quindi come ha confermato l’attore stesso, i primi istanti di vita di Zoe sono stati a dir poco frenetici. Adesso quindi Tersigni ha tutto il tempo per godersi la sua famiglia, la moglie ed i suoi due bambini. Inoltre ad annunciare la lieta notizia all’intero cast de ‘Il Paradiso delle Signore‘ ci aveva pensato la collega di set Vanessa Gravina. Nel corso dell’intervista, Alessandro Tersigni ha voluto anche annunciare la settima stagione della soap opera affermando: “Alla fine di maggio daremo il via alle riprese“.