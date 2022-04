Regina Elisabetta tradita durante la messa per il principe Filippo: non doveva farlo. Royal Family di nuovo nella bufera per un gesto inatteso

Un anno è quasi passato dalla morte del principe Filippo e la Royal Family quasi al completo lo ha voluto ricordare con una messa. Nessuno si aspettava di vedere Harry e Meghan e infatti non c’erano. Ma in compenso un’altra presenza ha fatto molto rumore.

Perché dopo il coinvolgimento di Andrea nello scandalo Epstein, molti osservatori pensavano che almeno per questa volta il figlio della regina avrebbe evitato. E invece alla cerimonia celebrata nell’Abbazia di Westminster il 29 marzo il principe di York era insieme a tutta la famiglia ma ha fatto anche di più.

C’era lui infatti a tenere la regina Elisabetta sotto braccio per accompagnarla verso l’altare e farla accomodare. Lui e non Carlo oppure Anna, che certamente sarebbero stati più indicati in questo caso. Un gesto importante, che ha fatto immaginare a molti una riconciliazione in atto, una sorta di perdono pubblico nonostante il 62enne membro della famiglia reale britannica abbia ancora una volta messo in cattiva luce la Corona.

Andrea aveva già viaggiato in auto con la regina Elisabetta e alcuno osservatori fin da subito hanno temuto una sorta di inganno. Una fonte al ‘Mirror’ aveva spiegato che sono diversi a pensare come il principe stia manipolando la madre solo per i suoi interessi. Anche perché pur avendo accettato di farsi da parte per far finire lo scandalo, in realtà non avrebbe nessuna voglia di ritirarsi a vita privata.

E ora spunta un retroscena clamoroso, confermato da diversi media internazionali. Secondo il protocollo della cerimonia, dopo essere sceso dalla Bentley insieme ad Elisabetta, Andrea avrebbe dovuto accompagnare in chiesa il decano di Westminster, David Hoyle. Un video invece mostra Hoyle mentre attende invano perché Andrea non lascia il braccio della madre.

Un inganno che ha lasciato di sasso per primo Carlo e William, perfettamente a conoscenza di come sarebbero dovute andare le cose. E un’altra fonte ha aggiunto che ora Andrea “è riuscito a convincere la madre a dargli un’altra chance, per questo crede di poter tornare alla vita pubblica dopo l’imbarazzo che ha causato alla famiglia”. Per la regina, già messa a dura prova negli ultimi mesi, un dolore in più.