Netflix, scoppola devastante per tutti gli utenti: la decisione che tutti temevano. Riguarderà gli abbonati alla piattaforma streaming

Dopo un periodo di sostanziale immobilismo, ora l’azienda americana ha deciso di ritoccare verso l’alto i costi di accesso ai propri servizi. Facciamo una panoramica completa di quanto cambierà la sottoscrizione.

Come annunciato nelle scorse settimane è un periodo davvero caldo per la piattaforma di streaming più famosa del mondo. Ad aprile infatti, tornano su Netflix delle serie famosissime che vivranno i loro ultimi atti. Stiamo parlando su tutti di Better Call Saul, fortunatissimo spin-off di Breaking Bad, e di Ozark. Il primo vedrà il lancio dal 19 aprile della prima parte della sesta (e conclusiva stagione). Il secondo, invece, dal 29 aprile chiuderà il cerchio con la seconda parte della quarta stagione. Inoltre sarà possibile anche vedere i nuovi episodi di Elite e Grace & Frankie (anch’essa al passo finale).

A turbare gli utenti, però, non è di certo la mancanza di scelta su Netflix, ma i costi che la piattaforma sta per ritoccare verso l’alto.

Rispetto ai prezzi previsti lo scorso inverno, il marchio americano ha predisposto un cambiamento nel corso di queste ultime settimane. In base ai listini aggiornati della piattaforma streaming, gli abbonati dovranno pagare qualcosa in più per due dei tre piani di visione attuali.

Netflix, arrivano gli aumenti per tutti i ticket: i dettagli

La prima modifica riguarda il ticket Premium. Gli utenti che attivano questo pacchetto dovranno ora pagare 18,99 euro al mese con un aumento netto di 2 euro rispetto allo scorso anno. I clienti avranno sempre la condivisione degli schermi su quattro dispositivi ed anche la possibilità di guardare film e serie tv con la tecnologia del 4K UHD.

Altro rincaro previsto anche per il pacchetto Standard. In questa circostanza i clienti si troveranno a pagare 12,99 euro anziché i precedenti 11,99 euro. I contenuti di questo pacchetto prevedono sempre la condivisione dello schermo su un massimo di due dispositivi e anche la tecnologia Full HD per alcuni film e serie tv.

Come ricordiamo sempre tutti i cataloghi aggiornati di Netflix sono validi e disponibili sia per i vecchi abbonati che i nuovi utenti della televisione streaming più famosa del mondo.