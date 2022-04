Mr. Wrong e Love is in the air a rischio: c’entra Maria De Filippi

Nell’estate 2022 Canale 5 si prepara ad una rivoluzione del palinsesto, che vedrebbe cancellate le soap opera turche come Mr Wrong e Love is in the air. La proposta di Maria De Filippi lascerebbe le fan delle telenovela a bocca asciutta.

Quest’anno gli appassionati di Temptation Island non potranno seguire una nuova edizione del format. È ormai certo che non si riuscirà a produrre una nuova stagione. Secondo TvBlog, Banijay, che detiene i diritti internazionali del programma, e Fascino PGT, che ha acquistato i diritti per l’Italia, non avrebbero trovato l’accordo economico.

Questa cancellazione apre dunque ad interessanti quesiti riguardo quale programma riempirà il vuoto che lascerà nei palinsesti Temptation Island. Maria De Filippi, che è proprietaria della Fascino PGT insieme a RTI, secondo Blasting News avrebbe già proposto una versione vip di un programma molto noto per l’estate di Canale 5.

Maria De Filippi, pazza idea: arriva Uomini e Donne Vip?

Un altro indizio inequivocabile che Temptation Island quest’anno non andrà in onda è la produzione di una nuova trasmissione, Ultima Fermata, che vede alla conduzione Simona Ventura. Come per il programma di Filippo Bisciglia, anche qui le coppie in crisi possono testare la loro resistenza o la fedeltà del loro partner.

Gli ascolti di Ultima Fermata non sono stati fino ad ora all’altezza delle aspettative: il programma ha raccolto poco meno di due milioni di spettatori e l’11% di share televisivo. Sembrerebbe dunque essere necessario proporre qualcosa di nuovo, e Maria De Filippi avrebbe pensato di lanciare l’edizione vip di Uomini e Donne per l’estate 2022.

Estate 2022, soap opere turche, rischio cancellazione: cosa succederebbe a Mr Wrong e Love is in the air con Uomini e Donne Vip

La notizia che vede allo studio l’edizione vip di Uomini e Donne è molto controversa: c’è chi ne è sicuro e chi la considera senza fondamento. Nel frattempo, sarebbero iniziati a girare su internet i primi nomi dei possibili tronisti vip. Fra questi, quello che sicuramente susciterebbe più curiosità sarebbe quello di Pamela Prati.

Anche Antonio Zequila e Roger Balduino, reduci da L’Isola dei Famosi 2022, vengono considerati come dei concorrenti molto probabili. Se fosse vero, sarebbe una rivoluzione nel palinsesto dell’estate 2022: prevedendo una diretta serale ed uno spazio pomeridiano, non ci sarebbero più slot disponibili per le soap opere turche, Mr Wrong e Love is in the air.

Ecco l’imitazione di Tina Cipollari della dama Pinuccia: l’opinionista parteciperebbe ad un’edizione vip di Uomini e Donne? Secondo le indiscrezioni, di sicuro alla conduzione non ci sarebbe Maria De Filippi.