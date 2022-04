Maria De Filippi, nuvole all’orizzonte: Mediaset medita una clamorosa decisione!

Una clamorosa decisione di Mediaset potrebbe stravolgere i piani di Maria De Filippi. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo ai vertici del Biscione.

Per la prima volta Maria De Filippi sembrerebbe aver deluso le aspettative di Mediaset, che intanto pensa ad una clamorosa decisione. Infatti la rete potrebbe cancellare uno dei programmi della conduttrice: scopriamo tutti i dettagli.

Maria De Filippi da anni è conosciuta nel panorama televisivo come una di quelle conduttrici che proprio non riescono a sbagliare e che tutti i programmi che presentava erano un exploit di ascolti. Questa tendenza non sembrerebbe essere cambiata, ciò che è variato però sono alcune differenze e critiche da parte degli spettatori più accaniti. In queste settimane la sua Fascino ha fatto esordire in Mediaset un nuovo programma.

Il suo nome è ‘Ultima Fermata‘ che dopo anni di gestazione ha finalmente visto la luce. Nonostante la grande attesa, però, il programma non è riuscito ad ottenere gli ascolti sperati, ma soprattutto non è risultato nel complesso una bella creatura. Gli ascolti infatti non sono decollati e la Mediaset potrebbe decidere di non volerne una seconda edizione magari in estate. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo in casa del Biscione.

Maria De Filippi, ‘Ultima Fermata’ non decolla: i motivi dietro al flop

A guidare il programma ‘Ultima Fermata’ ci pensa il racconto di Simona Ventura, che fa da voce narrante alla trasmissione. La conduttrice torinese, infatti, aiuta il telespettatore ad immergersi nelle storie di queste coppie che oramai sono sulla graticola. Il format, seppur interessante, agli occhi di molti è sembrato una sorta di Temptation Island che non ci ha creduto abbastanza. Proprio per questo motivo non sono pochi i telespettatori che hanno criticato Maria per la scelta di questa trasmissione.

Nonostante tutto, nel programma sono presenti montaggio, situazioni tipiche, pianti e gelosie scatenate dal nulla. La trasmissione però non convince proprio per queste caratteristiche, visto che appunto sembra un Temptation Island ma condotto appunto da Maria De Filippi. Stasera quindi andrà in onda la terza puntata di Ultima Fermata, ma il pubblico più attivo sui social non sembra nemmeno ricordarsene. Resterà da vedere se l’ultima puntata della trasmissione riuscirà a risollevare un poco lo share.