L’Isola dei Famosi 2022, è stato squalificato in questi minuti: cosa è successo

In molti se lo aspettavano, e Mediaset è stata dura e veloce nel prendere provvedimenti: ecco perchè il naufrago è stato squalificato da L’Isola dei Famosi 2022 non appena ha fatto il suo ingresso a Cayo Cochinos.

Silvano Michetti dei Cugini di Campagna ha fatto il suo ingresso durante la quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2022. Per poter partecipare al reality insieme al compagno della band Nick Luciani, Silvano ha dovuto sottoporsi ad un mese di quarantena. Come tutti i concorrenti, si è anche dovuto lanciare in mare dall’elicottero.

Alvin li ha accolti in riva al mare di Cayo Cochinos, in Honduras, dove Silvano Michetti è arrivato con un costume a mutanda dorato. L’inviato ha fatto qualche domanda, e Silvano e Nick hanno avuto l’occasione di esibire le loro doti canore in un brano a cappella dedicato a Ilary Blasi. Quello che ha lasciato tutti esterrefatti è ciò che è successo subito dopo.

L’Isola dei Famosi 2022, perchè Silvano è squalificato

Mentre Nick e Silvano dei Cugini di Campagna si esibivano a cappella, in molti hanno notato che quest’ultimo era affaticato, e la sua esibizione canora ne ha risentito. Alvin ha dunque chiesto come i due fossero arrivati a riva. Silvano ha mentito, dicendo che aveva raggiunto Cayo Cochinos nuotando. L’inviato lo ha smentito: li aveva visti sul barchino.

Silvano, colto in contropiede, si è lasciato andare ad una bestemmmia. Incredibilmente, il tutto è avvenuto in diretta televisiva. Ilary Blasi ed i presenti in studio hanno fatto finta di non sentire cosa fosse successo, ma gli spettatori da casa, ovviamente, non si sono lasciati sfuggire le incredibili parole di Silvano, chiedendone subito l’espulsione dal programma.

Ivano Michetti metterà fine alla sofferenza: “Mai così a lungo lontani”

Sembra dunque incredibile, ma l’avventura di Silvano dei Cugini di Campagna a L’Isola dei Famosi 2022 è già finita, perchè Mediaset ha reso noto il 6 aprile in via ufficiale che è stato squalificato dal reality show. La rete, in una nota, si è anche voluta scusare con gli spettatori del programma per “l’episodio inaccettabile“.

Silvano e Nick dei Cugini di Campagna erano considerati fra i concorrenti più famosi e più forti all’interno del programma. In studio c’era anche il fratello di Silvano, Ivano, pronto a fare il tifo per i due colleghi della band. In un’intervista rilasciata a Striscia la Notizia aveva spiegato di non essere mai stato lontano così a lungo dal gemello, e che stava soffrendo.

Ecco l’annuncio ufficiale di Mediaset dove si spiega che Silvano è squalificato da L’Isola dei Famosi 2022: