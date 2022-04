“Ha un altro”, terremoto ad Amici per Rosa di Grazia: dopo Deddy ne fa un’altra!

Una bomba inaspettata dai diretti interessati con Rosa Di Grazia che finisce nell’occhio del ciclone: “Ha un altro”

Che la ballerina partenopea avesse un viso spettacolare lo ammetteva anche la dura e severa maestra Alessandra Celentano, ma evidentemente è proprio a causa di quello che ha fatto stragi di cuori da un anno a questa parte.

Già all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, Rosa Di Grazia ha fatto stragi di cuori, prima Riccardo il ballerino e poi il finalista Deddy con cui ha avuto una storia fino alla fine del talent show, salvo poi lasciarsi e renderlo pubblico. Il fascino partenopeo della ballerina di Lorella Cuccarini ha seminato cuori spezzati, fino a quanto non ha poi ritrovato l’amore.

Soltanto poco dopo la rottura con Deddy, durante la scorsa estate Rosa aveva ufficializzato la sua relazione con Andrea Piazza, anche lui un barbiere ed amico del suo ex. Proprio quest’ultimo tramite le sue stories di Instagram ha fatto nuovamente impazzare il gossip.

Rosa Di Grazia al centro del gossip: “Ha un altro”. La rivelazione del suo ormai ex

Su Instagram, il barbiere Andrea Piazza è uscito allo scoperto senza lasciare più nulla al caso e mettere una volta e per tutte i puntini sulle ‘i’: “Non scrivetemi più robe su Rosa. Io non ho preso nessuna decisione. La storia è finita non per causa mia, quindi non continuate ad assillarmi nei DM”. Fin qui niente di male, quando poi l’ex della ballerina partenopea sgancia la bomba: “Tra l’altro ho sentito che si è già fatta un’altra vita quindi vi chiedo la cortesia di lasciarmi in pace”. Stando alle parole di chi Rosa la conosce molto bene, sembrerebbe che la ballerina stia già frequentando qualcun altro: da un lato c’è chi è curiosissimo di sapere, dall’altro c’è soltanto chi spera un ritorno di fiamma col caro e buono Deddy.

Per chiosare, il barbiere ormai ex di Rosa ha aggiunto: “Tenetevi strette le persone che vi vogliono davvero bene. Imparate a distinguere i conoscenti dalle amicizie vere. E ricordatevi che la famiglia non vi abbandonerà mai, e che potrete sempre contare su di essa nei momenti down”.