Amici, ballerina vista con Antonio Medugno del GF Vip: c’è del tenero?

L’ex concorrente del GF Vip, Antonio Medugno, ha ammesso di frequentarsi con una ballerina di Amici. Ecco cosa ha spiegato il modello e TikToker napoletano, che ha dato degli indizi che rendono possibile capire di chi si tratta.

Antonio Medugno ha colpito molto il pubblico del GF Vip 6. Nonostante l’immagine e l’atteggiamento da duro che si era creato, ha mostrato di essere molto tenero ed attaccato alla sua famiglia. Inoltre, non ha esitato a prendere le difese di Nathalie Caldonazzo anche a costo di andare contro l’opinione di tutti gli altri inquilini, che l’avevano isolata.

Nel corso dell’intervista rilasciata il 6 aprile a RTL 102.5, Antonio Medugno ha rivelato che prima di entrare nella casa del GF Vip 6 si stava frequentando con una ragazza. Si trattava di Clarissa Selassié, con cui c’è stata solo una breve frequentazione. Tutto si è interrotto a causa della quarantena prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello.

Chi frequenta oggi l’ex concorrente del GF Vip 6?

Antonio Medugno ha spiegato di essere rimasto in contatto con alcuni inquilini dopo la fine del GF Vip 6: Soleil Sorge, che dovrebbe incontrare presto a Milano, Gianmaria Antinolfi, Nathalie Caldonazzo e Clarissa Selassié, con cui adesso sarebbe solo amico. Ci sarebbe infatti un’altra donna che sarebbe entrata nella vita di Antonio Medugno.

Come ha ammesso lo stesso concorrente del GF Vip 6, avrebbe conosciuto una ragazza su Instagram grazie a delle amicizie in comune. I due si sarebbero incontrati i primi giorni di aprile a Roma per un aperitivo, e la frequentazione procederebbe molto bene. Antonino ha detto che lei è molto bella, anche se preferisce dare più attenzione ad altri aspetti.

Secondo il portale biccy.it, la ragazza che si starebbe frequentando con Antonio sarebbe la concorrente di Amici 20 Rosa Di Grazia. La ballerina aveva conosciuto nel corso del programma di Maria De Filippi il cantante Daddy, con cui si era fidanzata. La coppia non aveva tenuto dopo la fine del programma, nonostante si parlasse di un ritorno di fiamma.

Archiviata la relazione con Daddy, Rosa Di Grazia aveva iniziato a frequentare il barbiere Andrea Piazza. Ci ha pensato proprio lui a chiarire sui social che ormai l’amore fra i due è svanito: “Non scrivetemi più robe su Rosa. Io non ho preso nessuna decisione. La storia è finita non per causa mia. Tra l’altro ho sentito che si è già fatta un’altra vita“.

Per sentire l’intervista integrale di RTL 102.5 ad Antonio Medugno, dove si parla della frequentazione con la ballerina di Amici, clicca qui.