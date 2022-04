“C’è un complotto contro di lui”, paura per Alberto di Monaco: c’entra anche Charlene!

Gli attriti tra Charlene e Alberto Di Monaco non sono una novità, ma dietro c’è qualcosa di molto grosso: è un complotto?

Non si può negare che tra Charlene e Alberto Di Monaco le cose non vadano proprio lisce, ma quello che si muove nel dietro le quinte è qualcosa di molto più pericoloso: per la vita del principe c’è timore.

Alberto Di Monaco non sta passando il miglior momento della sua vita, tutt’altro. Se i problemi familiari non sono abbastanza, a peggiorare tutto ci pensano le ragioni geopolitiche che, negli ultimi due mesi hanno sconvolto il mondo intero con il conflitto russo-ucraino.

Il quotidiano francese fondato da Hubert Beuve-Méry nel 1944, a Parigi, Le Monde delinea uno scenario molto preoccupante ed inquietante circa quello che sta succedendo nel dietro le quinte del Principato di Monaco a discapito del Principe: ciò che si muove ha dell’incredibile.

Alberto Di Monaco in pericolo? Scenario inquietante in cui c’entra anche Charlene

Nonostante il Principato di Monaco conta meno abitanti di un paesino di provincia d’Italia, esserne a capo non deve essere così semplice e scontato perché, oltre a gestire 40.000 cittadini, c’è da considerare tutto il mondo attorno da tenere sotto controllo: il Principe Alberto è tutt’altro che un sindaco di una piccola realtà. Quanto emerso sul quotidiano francese è tutto uno scenario di complotti e dietrologie atte a compromettere la posizione di Alberto Di Monaco: online sono apparsi dei documenti, chiamati Dossier du Rocher che attestano quanto di losco e pericoloso ci sia dietro coloro che vogliono compromettere la gestione del Principato: tra i nomi emergono anche alcuni degli uomini suoi di fiducia.

Dietro quanto sta accadendo c’è niente di più che un interesse economico nel mettere le mani in soldi -ovviamente non di loro proprietà- che costituiscono una gran bella somma. Per portare alla luce il piano di debilitazione di Alberto II sono state avviate due inchieste giudiziarie: una monegasca e l’altra parigina. Cosa c’entra Charlene? Anche lei, la sua malattia ed i suoi business sono stati pericolosamente presi di mira.

Attualmente il sospetto più grosso è che qualcuno stia agendo nell’ombra contro di lui perché si è dichiarato apertamente contro Vladimir Putin e la politica russa che hanno avviato il conflitto con l’Ucraina.