Arisa e Vito Coppola, un problema gli impedisce di essere felici

Arisa ha spiegato qual è il problema con Vito Coppola che gli impedisce di essere davvero felici. La cantante ha inoltre fatto chiarezza una volta per tutte sulla relazione con il suo insegnante di ballo di Ballando con le Stelle.

Da quando Vito Coppola ha baciato Arisa sul palco di Ballando con le Stelle, in tanti si sono chiesti se effettivamente i due fossero una coppia. Gli spettatori gli hanno regalato la vittoria anche per la magia che creavano fra di loro. Inizialmente, la cantante aveva spiegato che, anche se ci avevano provato, la loro relazione non aveva funzionato.

Durante l’intervista a Domenica In, la conduttrice Mara Venier ha chiesto apertamente ad Arisa e Vito Coppola se i due fossero impegnati in una relazione sentimentale. L’imbarazzo della cantante ha fatto capire che qualcosa c’era, anche se il suo ex avrebbe speso parole di fuoco riguardo la loro unione. Lei, però, si sarebbe finalmente decisa a dire la verità.

Arisa e Vito Coppola, un problema rischia di dividerli

Arisa ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi. La cantante sta infatti facendo alcuni concerti in giro per l’Italia e si sta concedendo ai giornalisti per fare promozione. Anche in questo caso, Rosalba Pippa si è vista chiedere di nuovo informazioni circa la presunta relazione fra lei e Vito Coppola, che si fanno spesso vedere abbracciati.

Questa volta, Arisa è stata più esplicita: ha ammesso di essere innamorata di Vito Coppola, ma ha anche spiegato che ci sarebbe un problema che metterebbe a rischio la possibilità di avere una relazione. Sui sentimenti di lei non ci sarebbe alcun dubbio, mentre riguardo quelli del suo insegnante di Ballando con le Stelle è stata fatta chiarezza.

La cantante getta la maschera: ecco come stanno le cose fra i due

Arisa ha spiegato a Oggi: “Il problema con Vito Coppola è proprio questo. Che non stiamo insieme. E non stare insieme a distanza rende tutto molto difficile“. Dalle parole della cantante si capisce chiaramente che si è presa una bella cotta. Spiega che vorrebbe chiamarlo spesso, e soprattutto potergli stare più vicino e condividere la quotidianità.

Vito Coppola, però, avrebbe chiesto ad Arisa di non essere invadente, anche se gli fa piacere averla nella sua vita. A complicare ulteriormente le cose ci sarebbero i numerosi impegni lavorativi di entrambi, che li allontanano ulteriormente. Lei ha spiegato: “Se non fossi Arisa e avessi più tempo, sarei una donna non da sposare ma a cui fare una statua“.

Ecco una delle esibizioni di coppia ai Arisa e Vito Coppola a Ballando con le Stelle: