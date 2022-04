“Me ne sono andato io”: colpo di scena ad Amici dopo l’addio – FOTO

L’ex professore di Amici ha spiegato di essere stato lui a dare l’addio definitivo al programma. Ecco spiegate le sue motivazioni ed alcune dichiarazioni controverse che sembrerebbero proprio una frecciata al programma di Maria De Filippi.

L’ex professore di Amici si definisce una persona molto gioviale e tenera. Il suo punto debole è la musica: quando si maltratta la fonte della sua ispirazione e della sua arte perde le staffe. Quello che non ha potuto fare a meno di denunciare è il decadimento del prodotto musicale nella televisione italiana: secondo lui il pubblico è ormai diseducato.

Il problema, però, non è limitato alla musica. Secondo Luca Jurman, professore di canto di Amici dal 2007 al 2011, il problema abbraccia tutta cultura italiana. Nel Belpaese non mancherebbero affatto le capacità ed il virtuosismo. Non ci sarebbe però meritocrazia, e questo costringerebbe le persone più geniali ad emigrare all’estero.

Luca Jurman: “Pr eferii Mediaset, c’era più meritocrazia”

Luca Jurman individua due problemi principali della cultura italiana: la tendenza “ad essere mafiosetti“, ovvero a procedere per conoscenze e raccomandazioni, e l’impossibilità di emergere davvero per le persone professionalmente ed artisticamente dotate. Qui l’ex professore di Amici diventa davvero duro, e sembra scagliarsi proprio contro Amici.

Luca Jurman denuncia l’incapacità di tanti professori, che non insegnerebbero ciò che conta davvero. In generale, molte persone non preparate hanno carriere strabilianti, e questo tarpa le ali ai veri talenti. A tal proposito cita come esempio il pianista Antonio Faraò. È il migliore in Italia, dove è sconosciuto. Allo stesso tempo, è molto apprezzato all’estero.

Amici, che bomba: l’ex professore spiega di aver deciso l’addio alla Tv

Luca Jurman sembrerebbe essersi scagliato proprio contro il talent di Maria De Filippi, quando il 3 aprile si è sfogato su Facebook riguardo le “barre” che vengono scritte sopra le canzoni più popolari all’interno della trasmissione di Canale 5. Punzecchiato dai propri fan, ha anche sganciato una bomba, aggiungendo: “Me ne sono andato io da Mediaset“.

L’ex professore di Amici, però, non è voluto scendere nei dettagli riguardo le motivazioni per cui ha deciso di dire addio alla trasmissione. Allo stesso modo, quando un utente di Instagram gli ha chiesto nel corso di una diretta cosa ne pensasse di Sissi, ha preferito tagliare corto abbozzando di non averla mai sentita cantare.

Ecco le dichiarazioni di Luca Jurman ai fan su Facebook:

Ecco la diretta di Luca Jurman su Instagram riguardo il virtuosismo, dove il professore chiarisce la sua posizione riguardo quanto scritto su Facebook e le dichiarazioni riportate qui sopra: