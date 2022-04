Amici 21, formidabile sorpresa: diventa papà! – FOTO

Un’incredibile sorpresa negli studi di Amici 21 di Mediaset con un nuovo fiocco da appendere per uno dei personaggi più importanti del talent

Una meravigliosa notizia è stata diffusa nelle scorse ore dal diretto interessato, volto storico ed al contempo attuale del talent show di Maria De Filippi. Presto a casa sarà appeso un nuovo fiocco: finalmente un fascio di luce per la famiglia.

Grace ha ormai un anno e mezzo ed il suo regalo più grande gliel’hanno fatto i suoi genitori: Stash e Giulia Belmonte accoglieranno un altro piccolo in casa. Una notizia straordinaria per la coppia che sta affrontando un periodo particolare vista la positività del cantante partenopeo al Covid, ma che arriva come l’arcobaleno dopo la pioggia.

L’amore tra Antonio e Giulia non è mai stato messo troppo sotto i riflettori, tutt’altro: il frontman dei The Kolors ha sempre avuto un velo di riservatezza sulla sua vita privata, almeno fin quando non ha annunciato la prima gravidanza. Adesso, però, la famiglia si allarga e le culle diventano ben due: bis per la famiglia Fiordispino-Belmonte.

Amici 21, il giudice Stash papà bis: che emozione!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash)

“E poi arrivi tu, a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!”, così Stash ha ufficializzato su Instagram che la sua compagna è in dolce attesa. Sotto il post pubblicato dal frontman dei The Kolors c’è stato un tripudio di emozioni, tra cui l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Marcello Sacchetta -che a sua volta presto diventerà papà con Giulia Pauselli la quale ha commentato: “Adesso capisco anche io cos’è il vero amore! Tanti auguri a voi genitori bis. Che meraviglia!”– e Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile e già madre di quattro bambini.

Immancabili le congratulazioni e le dimostrazioni d’affetto da parte dei suoi due colleghi giudici, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino, oltre che Lorella Cuccarini, Virginia Tomarchio ed Enrico Nigiotti tra i tanti.