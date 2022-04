Tommaso Zorzi nel mirino della BBC: il motivo fa impazzire tutto il pubblico. In arrivo novità importanti nella vita dell’ex gieffino

La festa per il compleanno di Tommaso Zorzi diventa doppia, perché non c’è solo quello da celebrare. Il presente dell’ex gieffino è stato con tutti quelli che gli vogliono bene, il futuro sarà in mezzo al suo pubblico, lo ha detto la BBC.

Già, perché la migliore risposta a tutti i suoi detrattori, a quelli che lo imputavano di aver sprecato la sua grande occasione un anno fa è stata semplicemente seminare e aspettare. E adesso Tommaso passa alla raccolta, perché lo attende un periodo piacevolmente incasinato e pienissimo.

L’annuncio arriva direttamente da BBC Studios che ha stretto un accordo con Discovery e ora ha dato l’annuncio ufficiale. Presto Zorzi sarà il conduttore di due nuovi format indiri per l’Italia. Il primo è Tailor Made – Chi ha la stoffa? che debutterà sulla piattaforma streaming Discovery+ la prossima estate e successivamente in chiaro su Real Time. Il secondo è l’adattamento di This is my House, cioé Questa è casa mia, in onda a partire da maggio su Real Time.

Tommaso Zorzi nel mirino della BBC: i prossimi mesi saranno pieni di impegni

Due programmi decisamente diversi ma con un unico comun denominatore, lui. Nel primo caso sarà una sfida tra esperti del settore, come ne abbiamo visto tane soprattutto nel campo culinario negli ultimi anni. Solo che in questo caso i protagonisti saranno sarti. Nel secondo invece quattro persone dicono tutte di essere i padroni di una casa: toccherà alla giuria di esperti indovinare chi racconta la verità.

La verità però è che Zorzi è sempre più lanciato. La conduzione della prima stagione di Drag Race Italia insieme a Priscilla e Chiara Francini ha convinto Discovery che gli affiderà anche la seconda stagione ma non solo. In pratica diventerà uno dei volti di punta del colosso americano ed è solo l’inizio.

Per lui, un sogno che si avvera: “Ebbene sì, ragazzi. Lo ha annunciato la BBC quindi ve lo posso annunciare pure io… Condurrò le versioni italiane di The Greatest British Sewing Bee e This Is MY House. Che si chiameranno Tailer Made – Chi ha la stoffa? e Questa è casa mia, giustamente. Sono molto felice”, ha scritto ringraziando per l’opportunità. Lui intanto si prepara: “Mi aspettano dei mesi di fuoco. Non vedo l’ora, raga. Sono veramente felice”.