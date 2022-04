Temptation Island, ex concorrente di corsa in ospedale: dopo il parto la malattia

Ex volto di Temptation Island rivela il suo dramma. Dopo il parto, la malattia si è ripresentata: di corsa in ospedale.

Non è un bel periodo questo per un’ex concorrente di Temptation Island. Dopo il momento felice con la nascita della sua primogenita, la sclerosi multipla si è fatta sentire di nuovo. Di corsa in ospedale per sottoporti alle terapie: come sta adesso.

Nonostante la nascita della sua primogenita, questo non è un momento facile per l’ex volto di Temptation Island, Georgette Polizzi. La stilista è tornata su Instagram dove ha rivelato il suo dramma: ha subito una ricaduta relativa alla sclerosi multipla. Per Georgette è stato necessario recarsi in ospedale per ricevere delle cure mirate.

La stilista, accompagnata dal marito Davide Tresse, si è sottoposta così alla prima terapia e fortunatamente è andato tutto per il meglio: “E anche questa volta abbiamo vinto. La prima parte è andata”. Sui social Georgette ha confidato ai propri fan di aver accusato solo qualche lieve effetto collaterale ma grazie all’antistaminico è riuscita a superare tutto.

Georgette, ex volto di Temptation Island rivela: “E’ uno step importante”

Georgette Polizzi, ex volto di Temptation Island assieme al marito Davide Tresse, è tornata sui social dove ha rivelato che la malattia si è palesata di nuovo. Senza perdere tempo la stilista vicentina si è immediatamente recata in ospedale dove le hanno effettuato il primo ciclo di terapia. “Ora mi attende la seconda parte il 21. (Sempre il 21 nella mia vita)”, ha scritto Georgette.

L’ex concorrente di Temptation Island ha poi raccontato che, mentre era in ospedale, le sono state inviate alcune foto che ritraggono la sua piccola: “Sole ha perso il moncone ombelicale, io super emozionata perché è uno step importante. Corro a casa da lei”. Infine il ringraziamento della vicentina va a coloro che nel reparto sclerosi multipla all’ospedale Sa Bortolo, si sono presi cura di lei: “Qui sono tutti speciali e dediti”.