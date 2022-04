“Sono stata in ospedale”. L’annuncio di Giulia Salemi preoccupa i fan: cos’è successo

Preoccupazione alle stelle per Giulia Salemi. Ha passato la notte in ospedale e le sue dichiarazioni hanno sconvolto i fan.

Giorni turbolenti in casa Salemi. Giulia e il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli sono molto preoccupati, in ansia per le condizioni fisiche del loro amore a quattro zampe Prince Valiant. Il loro cagnolino sta poco bene.

Questa mattina Giulia, in una storia Instagram ha messo al corrente i suoi followers di un’importante visita nel cremonese a cui dovrà sottoporsi Prince, il quale potrebbe essere sottoposto a un intervento ad una zampa. Milioni i messaggi di rassicurazione da parte dei suoi fan che dopo aver udito le sue parole si sono commossi. L’influencer ha detto: “Stiamo portando Prince a Cremona da un bravissimo chirurgo perché probabilmente si dovrà operare la zampetta per uno sfortunato incidente la sera dell’1 aprile, il mio compleanno. Che bello scherzo d’aprile, vi aggiorniamo più tardi, tranquilli Prince sta bene”.

La Salemi dopo il pesce d’aprile, che scherzo non è stato affatto, ha raccontato come si sono svolte le vicende nelle ore che hanno preceduto la notte in ospedale: “La sera del mio compleanno l’ho passata in ospedale a far visitare Prince, gli hanno fatto le lastre e lo hanno bendato. Ho passato la nottata in bianco perché ero così triste e preoccupata e l’ho voluto tenere tutta la notte in braccio a me in modo tale che non urtasse la zampetta fratturata. Quanta tenerezza piccolino”.

Nelle prossime ore, sempre stando a quanto affermato da Giulia Salemi, sono attesi aggiornamenti importanti sulle condizioni di Prince. Lei terrà costantemente aggiornati i suoi followers che nel frattempo si sono preoccupati e non poco. “Il 2 ho passato la giornata di nuovo in ospedale per far controllare Prince e fargli cambiare la medicazione”, ha chiosato la fidanzata di Pierpaolo Pretelli.