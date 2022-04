Dalla top 10 di Sanremo alla conduzione: a Made in Sud arriva un artista dal Teatro Ariston

Stefano De Martino ha perso la conduzione di Made in Sud che è stata affidata ad un artista del Festival di Sanremo

La notizia era nell’aria da tempo, adesso c’è la conferma su chi condurrà Made in Sud e non sarà più Stefano De Martino. Lo showman partenopeo non continuerà con il programma di Rai Due che è stato affidato ad un conterraneo.

Ai palchi è molto abituato e ne domina la scena, ma come conduttore non ha mai sperimentato ed è arrivato anche il suo momento: Clementino sarà al timone di Made in Sud quest’anno. La notizia era già nell’aria ed insieme a lui alla conduzione si vociferava del nome di Rocco Hunt che, però, sarà presente soltanto come ospite, ma ancora una volta sarà la Campania a far da padrona sul palco della Rai di Napoli per il programma di comici tutti del Sud.

Quello che erediterà il rapper avellinese sarà un ruolo molto importante che negli anni è stato affidato a Gigi e Ross, Gigi d’Alessio e Stefano De Martino sempre accompagnati da una showgirl, Fatima Trotta, Elisabetta Gregoraci. Quest’anno la metà di Clementino sarà la ballerina di Amici di Maria De Filippi, Lorella Boccia direttamente da Torre Annunziata.

Made in Sud, Clementino alla conduzione: tutte le novità

Sta per tornare il comedy-show più divertente della TV ed è alla sua decima edizione 🥳 pronti a farvi venire i crampi dalle risate? ⏰ Prossimamente su #Rai2 e su #RaiPlay vi aspetta #Madeinsud 📣 Stay Tuned 📣 @madeinsud_rai pic.twitter.com/WPcz8STsU1 — Rai2 (@RaiDue) April 3, 2022

Soltanto pochi giorni fa, Rai Due ha ufficializzato il ritorno in scena di Made in Sud di cui qualche mese fa sono stati aperti i casting per trovare nuovi codici che portino una ventata di freschezza al programma in onda dal 2008 prima su Comedy Central, poi MTV e per finire su Rai 2.

Clementino e Lorella Boccia saranno in onda su Rai Due a partire da lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta, dal centro di produzione Rai di Napoli, per i successivi lunedì fino al 6 giugno: 8 appuntamenti di avvicinamento all’estate per i comici di Made in Sud.

Nonostante non sia mai stato alla conduzione, Clementino conta una grande esperienza in TV infatti è reduce dall’esperienza come coach di The Voice Senior.