Meteo, l’anticipo d’estate non illude nessuno: ma il caldo sta arrivando. Fatta eccezione per una parentesi, sarà una settimana da godere

Le regioni del Nord reclamano da tempo acqua e pioggia, sono state parzialmente accontentate la settimana scorsa ma si è trattato soltanto di una parentesi. Con la sola eccezione del 6 aprile, questa sarà una settimana all’insegna del tempo stabile.

Lo confermano le previsioni meteo per martedì 5 aprile che parlano di un anticipo d’estate anche se non dobbiamo crearci illusioni. Ma il rinforzo dell’alta pressione su tutto il Paese porterà bel tempo su molte regioni con i venti soffieranno in gran parte dai quadranti settentrionali e i mari poco mossi.

Solo nella giornata dal 6 aprile e parzialmente di giovedì 7 una perturbazione interesserà il Sud con rovesci rapidi. Ma poi la pressione tornerà ad aumentare venerdì anche se nel prossimo weekend è attesa aria instabile dal Nord Europa .Il tempo peggiorerà sulle Alpi e Prealpi, in Triveneto, Emilia Romagna e nelle regioni centro-meridionali adriatiche Lunedì prossimo, 11 aprile, +è pero atteso il ritorno dell’alta pressione.

Meteo, l’anticipo d’estate non illude nessuno: oggi temperature massime in ascesa

Andando nel dettaglio, al Nord bel tempo su tutte le regioni anche se sono previste nubi sulle Alpi orientali che comunque non porteranno neve. Massime in rialzo con valori compresi tra 14 e 17 gradi. In particolare a Torino e Milano è prevista una massima di 16°, a Genova di 15° ma ad Aosta la colonnina salirà fino a 17°

Nelle regioni del Centro e sulla Sardegna tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con temperature in rialzo nei valori massimi rispetto agli ultimi giorni. Solo su alcune zone della Sardegna sono previste nubi in diradamento nelle ore serali. Le massime andranno dai 12° di Campobasso ai 16° di Firenze per arrivare fino ai 18° di Roma che godrà condizioni stabili.

Situazione molto simile anche al Sud con tempo in miglioramento. Variabile, ma con scarse possibilità di pioggia, su Basilicata e Puglia. Ampi rasserenamenti invece su Sicilia, Calabria meridionale e coste campane. A Bari previsti 15°di massima che saliranno a 17° a Palermo mentre Napoli sarà la capofila con 18°.