La Pupa e il secchione show, scoppia focolaio Covid: stop al programma?

La pupa e il secchione rischia seriamente di andare incontro allo stop del programma. Dopo i numerosi problemi che Barbara D’Urso è già riuscita a risolvere, questa volta le registrazioni rischiano seriamente di essere interrotte.

La puntata del 5 aprile de La pupa e il secchione show avrà un unico grande protagonista. Si tratta di Alex Belli, che sarà pupo ed ospite per una sola serata. Nello studio di Italia 1 ritroverà la sua ex Mila Suarez, il suo migliore amico Mirko Gancitano e la sua amica artistica Soleil Sorge, che vestirà i panni della giurata.

Flavia Vento sarà presente in studio per chiarire le ragioni del suo addio al programma, mentre Paola Caruso potrà finalmente iniziare la sua avventura dopo l’allergia che l’aveva messa ko. Verrà rivelato quali sono le due coppie fra cui è scattato un bacio, e Vera Miales spiegherà per quale motivo chiederà la riammissione del suo secchione nel programma.

La pupa e il secchione, perchè si rischia lo stop?

La puntata de La pupa e il secchione show che andrà in onda il 5 aprile è stata registrata ormai due settimane fa. Le registrazioni di sabato 2 aprile, infatti, sono state cancellate. Secondo quanto rivelato da tvblog.it, la motivazione sarebbe un focolaio di Covid scoppiato fra i concorrenti della trasmissione che vivono nella villa in cui è registrato il reality.

Secondo quanto sarebbe filtrato, ci sarebbero ben quattro concorrenti che in questo momento sarebbero positivi. Per questo motivo, Endemol Shine Italy avrebbe deciso di sospendere le registrazioni del programma facendo isolare le persone positive. La loro pronta guarigione permetterebbe di riprendere le registrazioni del programma.

La sfortuna di Barbara D’Urso: il programma va avanti, nonostante tutto

Le registrazioni del 10 aprile de La pupa e il secchione verranno quindi trasmesse su Italia 1 il 12 aprile: la redazione avrà davvero un tempo ristretto per il montaggio ed un ulteriore problema potrebbe portare allo stop della trasmissione. Ci sarebbe anche l’ipotesi che quattro concorrenti possano essere sostituiti in corso d’opera.

La pupa e il secchione show di questa edizione sta avendo parecchia sfortuna. Nonostante la voglia di innovare di Barbara D’Urso, diversi problemi di salute hanno reso molto difficili le registrazioni ed anche le prove. Il format andrà in onda mentre su Canale 5 verranno trasmesse le partite di Coppa Italia e Champions, cosa che sta penalizzando gli ascolti.

Ecco come si presenta Alex Belli sul suo profilo Instagram prima della puntata de La pupa e il secchione show del 5 aprile: