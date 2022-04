Jessica e Barù, il gesto inconfondibile: brividi per i fan della coppia – FOTO

Nonostante non siano mai stati una coppia, Jessica e Barù sono quelli che hanno fatto maggiormente sognare i fan del GF Vip 6

Per qualcuno non c’è dubbio, per altri c’è della follia: la foto postata da Barù è un chiaro riferimento a Jessica? Ai fan della coppia piace pensare di sì, ma il loro è un amore mai sbocciato per davvero.

Non sono mai stati una coppia, eppure quello che hanno passato al pubblico ha emozionato più di Manuel e Lulù, Alessandro e Sophie, Gianmarco e Federica. Jessica e Barù hanno fatto nascere una ship, i Barù, nome con cui i fan della coppia indicano i due insieme e nelle ultime ore l’hashtag è entrato in tendenza grazie ad una foto postata dal nipote di Costantino della Gherardesca.

È pur vero che i fan della coppia sognano e vedono indizi anche dove non ce ne sono, per cui la loro interpretazione è stata data da molti come pura fantasia.

Barù, la foto su Instagram è una dedica per Jessica?

Anche se inconsapevolmente barù stasera ci ha ripulito l’hashtag 💗 #jeru pic.twitter.com/A2CAQUwqJZ — 🏹🏹🦋voglio essere pagata🐻🏹🏹 (@monoss_) April 4, 2022

Nelle sue storie di Instagram, infatti, è apparsa una foto che riprende un albero di ciliegio in fiore, con rosa come colore dominante -esattamente come Jessica– ed un albero molto grosso con le foglie verdi -esattamente come Barù– che richiama molto un fotogramma colto dai fan della coppia quando i due erano ancora al GF Vip 6. Per gli affezionati della coppia è innegabilmente un gesto che riporta a quei tempi in cui i due si sono vissuti 24/7, per molti altri, però, è soltanto fantascienza: tra Jessica e Barù non c’è e non ci sarà mai nulla.

I piccoli gesti, le piccole attenzioni, tutte piccolezze che hanno fatto innamorare i telespettatori del GF Vip 6. Ciononostante, chi li ha vissuti da vicino non è dello stesso avviso: in una recente intervista, Soleil Sorge ha ammesso che ”la prima coppia a scoppiare sono Jessica e Barù perché mai nati”. Con poche parole l’ex gieffina, oggi opinionista de La Pupa e Il Secchione ha spento l’entusiasmo degli ultimi romantici che fanno il tifo per la coppia.