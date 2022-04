È successo di tutto a L’Isola dei Famosi. Uno dei naufraghi ha infranto il regolamento e adesso rischia di essere squalificato dal programma.

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, show condotto da Ilary Blasi. La diretta si è aperta mostrando al pubblico le clip riassuntive della settimana dei naufraghi. Dopo alcune domande rivolte ai concorrenti da parte della conduttrice e i suoi opinionisti, si è passati alle eliminazioni e dunque al verdetto del pubblico.

Blind e Roberta Morise sono stati ufficialmente eliminati da Playa Accoppiada e così iniziano la loro nuova avventura come concorrenti singoli. Nel corso della quinta puntata de L’Isola dei Famosi i due naufraghi sono usciti sconfitti dal televoto che li vedeva in nomination con Lory Del Santo e il compagno Marco Cucolo, ai quali rivolgono il cosiddetto Bacio di Giuda prima di raggiungere Playa Sgamada.

Per due che arrivano due ritornano. Blind e Roberta Morise sono approdati su Playa Sgamada mentre altri due naufraghi sono pronti a fare ritorno su Playa Accoppiada. Nel ruolo di leader Clemente Russo si è salvato dal televoto flash e ha dato vita a una nuova coppia insieme a Floriana Secondi, quest’ultima vincitrice della prova con gli altri due pretendenti Marco e Jovana.

Isola dei Famosi 2022, infrange il regolamento e rischia la squalifica: da non credere!

Su Playa Accoppiada però sono arrivati altri due naufraghi: Silvano Michetti e Nick Luciani. Durante la presentazione fatta da Alvin, Silvano sembra abbia pronunciato delle parole che a molti sono sembrate una bestemmia. Sarà vero? I primi ad accorgersene sono stati i collaboratori di Blogo che hanno scritto: “Silvano Michetti che, assieme a Nick Luciani, rappresenta in Honduras, il quartetto de ‘I cugini di campagna’ si è lasciato andare (forse) ad un’espressione infelice che ha tutta l’aria di una bestemmia“.

Se gli autori de L’Isola dei Famosi confermeranno tutto ciò si andrà verso la squalifica del concorrente, come già avvenuto nella storia del programma nel 2006 quando venne squalificato per bestemmia Massimo Ceccherini. L’augurio di tutti è che si sia trattato di un malinteso perché sarebbe un peccato vederlo tornare a casa dopo poche ore dall’essere sbarcato in Honduras.