Ilary Blasi, tracollo pesante: i fan della conduttrice ora sono preoccupati

Inaspettato tracollo di Ilary Blasi che porta preoccupazione per i suoi fan: una mazzata pesante che era imprevedibile

L’Isola dei Famosi non sta decollando come aspettato, nonostante i personaggi in Honduras e le varie dinamiche, nonché l’approdo de I Cugini di Campagna, Ilary Blasi sembra non aver spinto abbastanza da soddisfare tutti.

Ilary Blasi continua a non convincere abbastanza. Ieri sera è andata in onda la prima puntata della settimana dell’Isola dei Famosi, con la seconda prevista per giovedì, che non ha catturato l’attenzione di troppi facendosi battere nuovamente. Nonostante un’iniziale paura che la puntata potesse non andare in onda per maltempo, prontamente smentito da Alvin che si trova in Honduras con i naufraghi, ieri la diretta è stata fatta senza particolari intoppi, con nuove dinamiche interessanti e nuovi approdi sull’isola.

Tuttavia, Canale 5 non è riuscita a battere la concorrenza e sono stati 2.694.000 gli spettatori, pari al 17.8% di share, a seguire Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria dallo studio per la serata dedicata ai naufraghi. Tra loro, ieri sera, sono finiti in nomination Lory del Santo e Marco Cucolo e Ilona Staller e Roger Balduino: l’esito sarà reso noto durante la puntata di giovedì 7 aprile.

Tutti gli ascolti TV della serata di lunedì 4 aprile

Grande esordio per Claudio Amendola e Fortunato Cerlino che, su Rai Uno, son partiti con una nuova stagione di Nero a Metà seguita da 4.611.000 spettatori pari al 21% di share vincendo così la gara d’ascolti di lunedì 4 aprile. Per quanto riguarda Rai Due, invece, la serie franco-britannica Delitti in Paradiso ha interessato 832.000 spettatori pari al 3.8% di share. Su Rai Tre le inchieste di Report condotto da Sigfrido Ranucci hanno raccolto una grande parte del pubblico: 2.166.000 spettatori pari ad uno share del 9.5%.

Tornando a Mediaset, invece, Nicola Porro con Quarta Repubblica su Rete 4 ha totalizzato 970.000 spettatori con il 5.6% di share. Per finire con Italia 1, il film del 2010 con Bruce Willis e Mary-Louise Parker della DC Comics, Red ha catturato l’attenzione di 1.192.000 spettatori pari al 5.3% di share.