Hamilton, annuncio ufficiale: si ritira immediatamente dalla Formula 1? Il campione inglese lascia tutti col fiato sospeso

Dopo un avvio di stagione complicato per la Mercedes non è poi così impensabile ipotizzare un clamoroso gesto. La sensazione è che non possa lottare per il titolo con Verstappen e Leclerc.

Se il terzo posto in Bahrain aveva illuso i suoi tifosi, il decimo di Gedda non lascia poi molte speranze. Là dove l’anno scorso aveva vinto, Hamilton ha raccolto appena un punto, al termine di una gara sofferta e del tutto anonima. La sua W13 non sembra funzionare al meglio, afflitta da “porpoising” e “bottoming“, due termini tecnici per indicare saltellamento della vettura sui lunghi rettilinei (e conseguente rimbalzo del fondo sull’asfalto). Se la Mercedes era stata in grado di dominare le passate 8 stagioni (tutte quelle dell’era ibrida dal 2014), adesso le gerarchie sembrano essersi invertite. La Red Bull di Max Verstappen sta giustificando il numero uno in pista, con la solita competitività aerodinamica e un’affidabilità ritrovata in Arabia Saudita. La Ferrari dal canto suo ha finalmente trovato la quadra con la nuova F1-75 e può giocarsela per la vittoria fino alla fine. I sogni del “Re Nero” di raggiungere l’ottavo titolo iridato svaniscono quindi sempre più.

Hamilton, il post sui social spaventa tutti: a tranquillizzare i tifosi ci pensa Valentino Rossi

Proprio per questo nei giorni scorsi Hamilton aveva postato un pensiero piuttosto ambiguo sui propri canali social, parlando di logoramento dovuto alle lotte mentali. Un riferimento che ha allarmato non poco i suoi tifosi, terrorizzati da un possibile ritiro anticipato. d’altronde lui stesso aveva specificato in inverno che l’unica motivazione che lo aveva spinto a continuare era prendersi una rivincita su Max Verstappen, dopo quando avvenuto nel finale di Abu Dhabi. Per ora, a quanto pare però, questo margine di battaglia non sembra esserci e deve accontentarsi di rimanere ai margini dei duelli di vertice.

Secondo quanto riferito da Valentino Rossi, i suoi tifosi possono comunque stare tranquilli. ‘Il Dottore’ ha avuto modo di scambiarci quattro chicchere proprio prima del debutto sulle quattro ruote nel week end di Imola della GT World Challenge Europe. A Sky Sport ha dichiarato: “Ho parlato con lui, non è preoccupato ma sa che c’è da soffrire e c’è tanto lavoro da fare. Però l’ho visto carico, magari pensa che la Mercedes tornerà competitiva anche se ci vorrà un po’ di tempo”.