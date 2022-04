GF Vip, terribile lutto per un ex concorrente: Alessia Marcuzzi e Adriana Volpe commosse. Nella storia del reality è uno dei più amati

Nella storia dei reality c’è chi partecipa una volta sola e magari riesce pure ad arrivare fino in fondo vincendo. E chi invece entra ed esce a ripetizione, non vince ma resta nel cuore del pubblico, come Patrick Ray Pugliese.

Ecco perché nelle ultime ore sono molti quelli che si stanno stringendo intorno a lui, dopo che su Instagram ha fatto sapere che per lui sono ore difficili. L’ex gieffino ha perso il padre, Osvaldo, e gli ha dedicato un dolcissimo messaggio su Instagram. “Ciao papà adesso scoprirai quanto ti ho voluto bene” ha scritto, ricordando a tutti quanto sia prezioso passare il tempo con le persone alle quali vogliamo bene.

Lo stesse bene che gli ha sempre voluto il pubblico del Grande Fratello. Una prima volta lo abbiamo conosciuto nella quarta edizione, è diventato popolarissimo ma non è uscito come trionfatore. Ci ha riprovato nella dodicesima edizione del GF classico e anche in quel caso ci è andato vicino. E non contento, ha preso anche parte al GF Vip 4 conquistando tutti fuori e dentro la casa.

GF Vip, terribile lutto per un ex concorrente: la solidarietà di chi lo ha conosciuto bene

Durante la sua ultima partecipazione al GF Vip, Patrick più volte aveva parlato della sua famiglia e del rapporto forte che lo legava al padre. Aveva spiegato che i genitori non gli avevano mai fatto mancare nulla e che con suo padre aveva un legame speciale perché con lui condivideva la stessa positività e la visione goliardica della vita. Un atteggiamento che ha sempre avuto anche lui.

In queste ore sono molti quelli che stanno manifestando solidarietà all’ex gieffino e tra loro anche chi ha condiviso con lui una parte del percorso. Come Adriana Volpe che aveva partecipato alla stessa edizione del Grande Fratello Vip prima di ritirarsi per la morte del suocero. E poi lo aveva voluto spesso come ospite a Ogni mattina su TV8 che lei conduceva: “Ti stringo forte”, gli ha ascritto.

Non è mancato il post di Alessia Marcuzzi che invece aveva condotto il GF 12. Gli ha lasciato un cuore rosso in segno di solidarietà. E poi Martina Pascutti, ex compagna e madre del figlio di Patrick. Ha lasciato tre cuori e poi ha ricordato l’ex suocero nelle sue stories di Instagram. “Ciao nonno Osvaldo. Vola lontano e sereno”, ha scritto.