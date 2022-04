Ex tronista di Uomini e Donne tra i concorrenti del GF Vip 7: bomba a orologeria

Si inizia già ad organizzare il GF Vip 7 e tra i concorrenti potrebbe esserci un ex concorrente di Uomini e Donne: tutti i dettagli.

Sono già in corso i preparativi per la settima edizione del Grande Fratello Vip. Infatti tra i concorrenti potrebbe esserci un ex concorrente di Uomini e Donne. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli della trasmissione di Canale 5.

Da quasi un mese si è conclusa l’edizione più lunga del Grande Fratello Vip, che ha lanciato numerose personalità della televisione come Sophie Codegoni, Giulia de Lellis, Sonia Lorenzin e molti altri. Questi concorrenti elencati hanno una cosa in comune, nel loro passato c’è anche Uomini e Donne. Infatti spesso ex corteggiatori e tronisti usano il reality proprio come una vera rampa di lancio per la loro carriera.

Proprio nelle ultime ore, quindi, per il GF Vip 7 è arrivata la candidatura ufficiale di un altro ex tronista. Stiamo parlando di Davide Donadei. Infatti in una recentissima intervista, l’uomo ha rivelato di voler partecipare nuovamente al programma di Canale 5. Un’esperienza del genere, infatti, sarebbe interessante per il concorrente. Infatti nel corso dell’intervista Donadei ha affermato: “Siamo stati al GF grazie ad un amico che lavora lì. Posso dire che è stato bello, era la finale di un reality durato sei mesi. Non dico che é una delle cose che mi piacerebbe di più, ma quasi“. Andiamo quindi a vedere le parole di Donadei.

GF Vip 7, arriva la candidatura ufficiale di Davide Donadei: le sue parole

Davide Donadei così ha rilasciato un’intervista ad RTL 102.5 rivelando che gli farebbe molto piacere partecipare al GF Vip 7. Infatti nel corso dell’intervista radiofonica, l’ex tronista ha confessato: “Con Uomini e Donne siamo stati prelevati dalla vita quotidiana e catapultati nel mondo della tv. Abbiamo quindi fatto tutto in modo molto naturale, non conoscendo i meccanismi della televisione“. Donadei ha quindi rivelato che stare in televisione gli piace visto che si scoprono lati inediti del proprio carattere.

L’ex tronista, poi, parlando delle sue ultime esperienze televisive ha poi affermato: “Oltre a Uomini e Donne, ci sono tanti reality in cui si mettono a dura prova la propria vita e il proprio modo di essere. Rifarei tutto quello che ho fatto in questo percorso a UeD e sono contento di come sia andata“. Proprio all’interno di Uomini e Donne, Davide ha conosciuto Chiara Rabbi, sua attuale fidanzata e fortunatamente tra loro va ancora tutto a gonfie vele.