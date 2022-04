Anticipazioni Uomini e Donne, colpo di scena per Luca Salatino: Gemma è sconsolata

Oggi andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne al centro della quale ci sarà principalmente Luca Salatino: tutte le anticipazioni

Luca Salatino è rimasto senza il suo fedele collega ed amico Matteo Ranieri e qualsiasi cosa fa, adesso, non può andare nel dietro le quinte a confrontarsi. Le decisioni prese gli porteranno un plot twist inimmaginabile.

Una nuova puntata di Uomini e Donne andrà in onda oggi, dalle 14:45 su Canale 5 con Luca Salatino al centro dello studio. Il Trono Classico subirà un vero e proprio colpo di scena quando il tronista non vorrà andare in esterna con Lilli. Il gesto inaspettato di Luca stupisce l’intero studio perché fin qui, tra lei e Soraya, sue corteggiatrici storiche sembrava essere proprio lei quella favorita per la scelta.

Ma non è finita qui, perché al posto dell’esterna con Lilli, il tronista sceglie di portar fuori una nuova corteggiatrice che, inevitabilmente, farà storcere il naso alle due corteggiatrici storiche che sono con Luca dall’inizio del suo Trono. A peggiorare le cose ci pensa lo stesso tronista che ammette che tra le corteggiatrici, la new entry è quello che lo attrae di più fisicamente.

Successivamente verrà mostrata un’esterna anche con Soraya all’interno del residence di Luca.

Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma Galgani sempre più sola

Le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 5 aprile, svelano che anche Gemma Galgani avrà un ruolo centrale, ma in un senso un po’ diverso. La dama torinese, infatti, è disperata perché per lei non c’è più nessuno: dopo la fallimentare avventura con Franco, nessun cavaliere è sceso più per corteggiarla al dating show. Nel tempo, il suo ruolo è diventato marginale a tal punto da far pensare ai fan della trasmissione che questa possa essere l’ultima edizione in cui vediamo Gemma nel ruolo di dama di Uomini e Donne.

Spazio anche ad Armando Incarnato che fin qui ha conosciuto due dame, Alessandra e Aneta. Il cavaliere sarà chiamato al centro dello studio per comunicare la sua drastica decisione: ha scelto di chiudere la sua frequentazione con Aneta. Inevitabilmente, quest’ultima non digerirà le parole del cavaliere e nascerà una lite molto accesa in cui si intrometterà anche Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano. La sua invadenza non farà altro che innervosire ancor di più il cavaliere partenopeo.