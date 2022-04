Anticipazioni Un Posto al Sole, Nunzio prende una decisione drastica: Marina sotto shock

Le anticipazioni di Un Posto al Sole svelano l’impensabile: a Palazzo Palladini, questa settimana, ci saranno ferro e fuoco

La puntata di ieri, lunedì 4 aprile, si è conclusa con un sonoro “Altrimenti che mi fai?” di Roberto Ferri a Nunzio dopo che quest’ultimo ha scoperto che a fornirle la droga è Lara, compagna dell’imprenditore: cos’accadrà adesso?

Tutti i personaggi che si sono messi contro Roberto Ferri non hanno fatto una buona fine e Nunzio lo sa, ma per amore di Chiara Petrone ha scelto ugualmente di affrontare a muso duro l’imprenditore partenopeo davanti suo figlio Filippo ignaro di tutto: Lara, compagna di Roberto, fornisce la droga alla giovane imprenditrice. Nonostante la discussione accesa, Ferri non ha alcuna intenzione di fermare il suo piano e continua ad agire sottobanco insieme a Lara.

L’istinto di protezione di Nunzio lo porterà a litigare con Franco, ma a prendere anche una drastica decisione: Cammarota accetterà una vecchia proposta che gli ha fatto Chiara per starle più vicino e tenerla d’occhio. Nunzio lascerà la Terrazza, contro il parere di Franco ed a fare da intermediario, ancora una volta, arriva Giulia che proverà a farlo ragionare.

Anticipazioni Un Posto al Sole, tempi duri per Franco

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Franco non si troverà soltanto a dover affrontare Nunzio, quanto anche Angela che deciderà di ripartire nonostante le difficoltà che sta vivendo Bianca. Proprio la bambina di Palazzo Palladini sta vivendo un momento sereno da quando la mamma è tornata a casa e ad accorgersene c’è anche zia Viola che ha preso il posto da supplente proprio nella sua classe. Dopo la delusione della ripartenza di Angela, Bianca rischierà nuovamente di finire nel vortice delle challenge del web.

A creare un po’ di caos a Palazzo Palladini c’è anche il ritorno di Michele da Milano che crea forti emozioni tra i suoi affetti cari. Quando Silvia capisce che il suo matrimonio è veramente finito cercherà conforto da Giancarlo, mentre il giornalista proverà a capire cosa vuole farne della sua vita.

Un ruolo centrale lo avrà Alberto Palladini, insieme al figlio Federico e Clara: proprio a seguito di una passeggiata, quando porterà il piccolo Palladini a casa dovrà subire un lungo e noioso di monologo di Marika, ma non è la parte peggiore: l’avvocato avrà una spiacevole sorpresa.

Per quel che riguarda Marina, invece, Fabrizio scenderà da Milano con una notizia sconvolgete per lei: è il momento di prendere una decisione definitiva.