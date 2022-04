Anticipazioni Studio Battaglia: Massimo lascia tutto, Marina non ha scelta

Il 5 aprile a partire dalle ore 21:30 su Rai 1 andrà in onda la puntata finale dello Studio Battaglia. Gli ultimi due episodi rivelano quanto Nina sia decisiva nelle sorti della vita sentimentale delle sorelle, oltre a quella dello studio.

Lo Studio Battaglia ha lentamente conquistato il pubblico italiano. Dopo una partenza in sordina, nella terza puntata ha superato i 4,2 milioni di spettatori ed il 19% di share, nonostante la serie fosse stata trasmessa in contemporanea con il reality show L’Isola dei Famosi. L’innovazione ha premiato finalmente la televisione pubblica.

La Rai ha scoperto un nuovo modo di raccontare la giustizia e le vicende legali. Anche le trame che riguardano la vita personale delle protagoniste, tutte donne, sono trattate con grande sensibilità e l’adattamento dal format originale è ben riuscito. Il risultato è un continuo capovolgimento di fronte nella narrazione, che lascia gli spettatori affascinati.

Anna mette Alberto da parte: sarà per sempre?

Sul finire della terza puntata dello Studio Battaglia, trasmessa il 28 marzo, Nina aveva fatto saltare i matrimoni delle due sorelle in un attimo. A causa della sua ubriachezza, aveva portato Alberto a confessare ad Anna di essere iscritto ad un sito di incontri. Nonostante avesse cercato di negare fino all’ultimo, ha dovuto ammettere il tradimento.

La situazione è gravissima, anche perchè ci sono delle foto che potrebbero essere rese pubbliche. Come rivelano le anticipazioni della puntata finale dello Studio Battaglia, in questa situazione Anna fa ciò che le riesce meglio: concentrarsi sui figli e sul lavoro. Metterà inoltre da parte il marito Alberto per viversi il romantico flirt con Massimo. Il collega, però, le riserverà una brutta sorpresa: ha deciso di lasciare lo studio.

Studio Battaglia, la puntata finale vede l’amore trionfare

È stata sempre Nina a mettere inavvertitamente in crisi anche il futuro matrimonio della sorella Viola. In questo caso, però, ci sarà il lieto fine: Alessandro, infatti, riuscirà a perdonarla. L’amore sembra trionfare fra le sorelle Battaglia, da momento che anche Nina riuscirà finalmente a trovare un compagno che la faccia sentire felice.

Nina scoprirà anche che sua madre Marina sta inviando molti soldi all’ex marito, Giorgio. Questa vicenda, se resa pubblica, potrebbe rovinare per sempre le sorti dello Studio Battaglia. Nel momento in cui Anna vincerà la causa Parmegiani, però, a Marina non rimarrà davvero altra scelta: lo studio legale di famiglia deve essere chiuso.

Parla Giorgio Marchesi: “L’avvocato è molto simile allo psicologo”

Ecco un breve stralcio di un’intervista a Giorgio Marchesi, che nello Studio Battaglia interpreta l’avvocato Massimo Munari. Ha spiegato di aver parlato con numerosi avvocati per calarsi nel personaggio. Ha così fatto una scoperta che lui ha definito davvero incredibile, ovvero il peso preponderante dell’aiuto sociale sugli aspetti legali.

Giorgio ha spiegato: “Nel divorzio non serve la grande arte forense, perché di solito si parla di soldi, di figli. È più importante fare ‘lo psicologo‘, perché devi ascoltare tutte le loro storie e poi magari di quello che ti dicono serve solo una piccola parte dal punto di vista legale. Non conoscevo questa funzione anche sociale dell’avvocato“.