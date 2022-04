Amici, ex protagonista in coma dopo incidente sul set: rivelazione choc

L’ex professoressa di Amici ha confessato di aver rischiato seriamente la morte in passato, quando è caduta in coma. Ecco l’incredibile racconto di cosa è successo mentre lavorava e come ha fatto a superare questo brutto momento.

Ci sono due cose che Fioretta Mari ripete spesso. Una di queste è che lei discende da una famiglia dove, nelle ultime dodici generazioni, si è sempre insegnato recitazione. Lei stessa ama spiegare: “Sono della famiglia Carrara, ovvero dei Carraros, lavoranti al tempo dei grandi attori, che andavano alla corte dei re di Spagna“.

L’altra cosa che Fioretta Mari ama ricordare è che il teatro l’ha salvata. È cosciente che, nonostante la grande carriera sui palcoscenici di tutta Italia, negli studi di doppiaggio e nelle più grandi accademie di recitazione, in realtà la Mari è diventata famosa presso il grande pubblico all’inizio degli anni 2000, quando insegnava recitazione ad Amici.

Amici, come ha rischiato la morte l’ex professoressa

Il 4 aprile Fioretta Mari è stata ospite di Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone. L’intervista rilasciata dall’ex professoressa di Amici è davvero forte, e riporta diversi traumi affrontati nel corso della vita personale e professionale. Fioretta, infatti, ha raccontato di aver rischiato di morire sul posto di lavoro.

Non ha voluto fare nomi e rivelare nessun dettaglio, per non danneggiare la carriera di eventuali persone nominate. Fioretta Mari ha però ricordato che un giorno durante le prove di uno spettacolo, si chinò per raccogliere un foglio che un fotografo aveva lasciato cadere. Fu così che cadde in una botola profonda tre metri, mettendo in pericolo la sua vita.

“Il teatro e la famiglia mi hanno salvato la vita”: il segreto della Mari

Ripercorrendo il brutto incidente con Serena Bortone, Fioretta Mari ha spiegato di essersi salvata perchè si è aggrappata a delle pietre. È caduta in coma ed è stata recuperata prontamente dai soccorsi, che l’hanno portata in ospedale. Qui le è stato riscontrato un trauma cranico. Fortunatamente, dopo un paio di giorni si è svegliata dal coma.

Anche nell’infanzia di Fioretta Mari c’è un brutto ricordo che l’ha segnata per sempre. Ricorda infatti di essere stata avvicinata da un giostraio, che l’ha portata in uno stanzino ed ha cercato di abusare di lei. Un altro bambino le è venuto in soccorso, mettendo fine all’incubo. Ha superato questa esperienza grazie alla famiglia e, soprattutto, al teatro.

Ecco uno stralcio di una lezione di recitazione di Fioretta Mari ad Amici di circa dieci anni fa, quando fra gli alunni della trasmissione c’era anche Marco Carta: