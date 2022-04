Uomini e Donne, amatissimo volto lascia tutto per la politica: scelta assurda

L’ex dama di Uomini e Donne, Ursula Bennardo, cambia lavoro: ha lasciato tutti a bocca aperta per la sua scelta professionale davvero inaspettata. Ecco cosa ha raccontato e come l’ha presa il fidanzato Sossio Aruta.

A fine febbraio una delle coppie più amate della storia di Uomini e Donne è tornata a trovare Maria De Filippi. Sossio Aruta e Ursula Bennardo avevano numerose novità da raccontare agli spettatori della trasmissione. Hanno superato una crisi molto forte e ci sono stati dei cambiamenti professionali molto importanti nella vita di entrambi.

Sossio Aruta sta ancora giocando a calcio a livello amatoriale e lavora come benzinaio. Questa sua svolta è stata spiegata con il fatto che non tutte le persone che lavorano in Tv sono ricchi, e loro avevano bisogno di entrate regolari, soprattutto per la loro bambina. Anche Ursula Bennardo, in una recente intervista, ha annunciato delle importanti novità.

Ursula Bennardo cambia lavoro: la sua scelta

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si trovano in questo momento in vacanza a Sharm El-Sheik. Molto probabilmente, si tratta di una delle tante sponsorizzazioni che vengono effettuate dai loro canali social. Questo significa che, in ogni caso, non hanno del tutto abbandonato la loro carriera di influencer iniziata dopo Uomini e Donne.

Ursula, però, ha raccontato a piudonna.it che sta per lanciarsi in una nuova incredibile avventura. Ha deciso di voler fare qualcosa per la sua città, Taranto, e quindi entrerà nella squadra del candidato sindaco Walter Musillo. L’ex segretario del Partito Democratico di Taranto si candiderà per una serie di liste civiche di centro-destra.

Cosa ne pensa Sossio Aruta di questa scelta?

Ursula Bennardo ha raccontato di aver ricevuto subito l’appoggio di Sossio Aruta per questa nuova avventura professionale: “Sossio è molto entusiasta per questa mia scelta , conoscendomi sa che sarei combattiva fino alla morte e sa che lo farei nel modo migliore e con grande responsabilità nei confronti dei miei concittadini“.

Queste le motivazioni della candidatura di Ursula Bennardo: “Sono tarantina e mamma di quattro figli tarantini. Tre hanno tra i 20 ed i 17 anni ed una appena 2 anni. Mi ritrovo a vivere la mia città sotto tutti gli aspetti. C’è bisogno di qualcuno che non sia un politico ma un semplice cittadino che possa far parte della squadra che amministra la città“.