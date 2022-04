Uomini e Donne anticipazioni: Ida Platano stupisce tutti e il trono di Luca si complica. Novità importanti per due personaggi amatissimi

Saranno due mesi molto intensi i prossimi per Uomini e Donne. Perché il dating show di Canale 5 va verso la conclusione della sua stagione e anche se sappiamo che a settembre tornerà, ci sono diverse situazioni da sistemare.

Come quella legata alle vicende sentimentali di Ida Platano, una delle protagoniste più amate e seguite del Trono Over. La Dama bresciana è stata protagonista di un tira e molla che dura da anni con Riccardo Guarnieri. I due sono arrivati anche vicini al matrimonio, la rottura è definitiva ma da allora lei non ha ancora trovato un amore che lo rimpiazzasse.

Da poco ha chiuso con Alessandro Vicinanza, non senza polemiche. Ma le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi, 4 aprile, confermano una novità. Ida infatti è uscita con un nuovo cavaliere, Ilie, che è arrivato da poco ma l’ha colpita subito. E racconterà come è andato il primo appuntamento, senza sapere che nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne (che vedremo dalla prossima settimana) Riccardo è tornato e questo potrebbe aprire scenari nuovi

Uomini e Donne anticipazioni: non è ancora tempo di scelte nel Trono Classico

Ma nella puntata del 4 aprile ci sarà di nuovo spazio anche per il Trono Classico. Mentre la nuova arrivata, Veronica, sta ancora facendo conoscenza con i suoi potenziali fidanzati, Luca Salatino sembrava arrivato al dunque. Il ragazzo pugliese ormai ha passato in rassegna diverse ragazze e due in particolare sono andate avanti con lui, Soraia e Lilli.

Ora però lui ha deciso di conoscere una nuova corteggiatrice, Aurora, e soprattutto ha deciso almeno per le prossime puntate di non fare nessuna esterna con Lilli. Una mazzata per la ragazza, unita al fatto che il tronista confesserà apertamente di essere rimasto molto colpito dalla nuova arrivata.

Una svolta improvvisa e clamorosa che rischia di mescolare ancora di più le carte in tavola mettendo in crisi Soraia e Lilli. Luca ha deciso di mettere alla prova le due ragazze oppure è rimasto veramente fulminato da Aurora? Le prossime puntate di Uomini e Donne chiariranno meglio la situazione.