Matteo Berrettini, è finita definitivamente: i suoi tifosi sono tutti ammutoliti. Il tennista romano è out per un infortunio alla mano

Dopo l’ottima semifinale raggiunta agli Australian Open contro Nadal, Il numero uno del tennis italiano ha dovuto affrontare una serie di problemi inaspettati.

Il 2022 di Matteo Berrettini era iniziato davvero nel migliore dei modi con l’acuto della semifinale raggiunta a Melbourne, dove si arrese solo allo strapotere di Rafa Nadal. Il penultimo atto del primo Slam della stagione era un risultato mai ottenuto prima dal romano, apparso finalmente recuperato a pieno dalle noie agli addominali. A Rio de Janeiro a fermare i suoi sogni di gloria era stato ai quarti di finale il giovane fenomeno spagnolo Carlos Alcaraz (vincitore ieri del Master 1000 di Miami). Poi la sconfitta per ritiro ad Acapulco e il ritorno ad Indian Weels. Il cemento californiano outdoor non gli aveva sorriso, con l’ottavo indigesto contro Kecmanovic. Miami rappresentava la chiave per la rivincita e invece nemmeno il tempo di iniziare che è stato annunciato il ritiro dal match contro Cerundolo. Altro stop fisico e operazione alla mano andata in scena nei giorni scorsi. Un inconveniente che lo costringerà a saltare anche il primo 1000 sulla terra, a Montecarlo. La sua stagione sul rosso rischia di essere compromesso e ragionevolmente si ragiona di farlo rientrare per gli Internazionali di Roma.

Matteo Berrettini, la storia con Ajla Tomljanovic è al capolinea: c’è già una nuova fiamma

Nel frattempo, però, a tenere banco è anche la vita privata del numero 6 del mondo. La storia con la collega Ajla Tomljanovic sembra essere arrivata definitivamente al capolinea. Dalle presunte incomprensioni, all’area di crisi sempre più pesante, fino ala svolta dell’ultimo periodo. L’italiano è stato visto infatti in teneri atteggiamenti con un’altra splendida ragazza. Si tratta di Meredith Mickelson, modella americana di 22 anni, molto popolare su Instagram, dove conta quasi 3 milioni di followers. Secondo quanto riportato da Very Inutil People, Matteo è stato visto nella notte tra l’1 e il 2 aprile 2022 in un noto locale della Capitale, il The Sanctuary. Accanto al 25enne ci sarebbe stata proprio la nuova fiamma, descritta dai presenti come una ragazza piuttosto alta e con i capelli castano chiaro. Un personale che di sicuro non passa inosservato, al pari di quello del tennista azzurro. Se son rose fioriranno.