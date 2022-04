Isola dei Famosi, cachet da capogiro per i naufraghi: chi guadagna più di tutti

Spuntano i cachet dei naufraghi sbarcati in Honduras. Alcune cifre sono da capogiro: scopriamo qual è il guadagno di ogni concorrente.

Anche quest’anno il cachet di alcuni naufraghi è da capogiro. Ci sarebbe addirittura chi, per stare in Honduras, guadagnerebbe il doppio degli altri concorrenti. A lanciare l’indiscrezione è stato il sito Mowmag.com: scopriamo tutti i dettagli.

L’Isola dei Famosi 2022 giungerà questa sera al quinto appuntamento con il pubblico di Mediaset e intanto spunta fuori il presunto cachet (gettone di presenza) di ogni naufrago. A rivelarlo è il magazine online Mowmag.com secondo cui le cifre si aggirerebbero tra i 5mila e i 10mila euro a settimana.

“Prima di tutto, un’informazione importante, lato pecuniario, che riguarda tutti i naufraghi di questa edizione: i loro compensi settimanali vanno da 5 a 10 mila euro a settimana”, si legge sul magazine dove si precisa che non ci sono fonti ufficiali Mediaset che potrebbero smentire o confermare quanto detto. “Quello che è certo, però, è che i rumors si rincorrono insistenti sul web in assoluto accordo sulla quantificazione del compenso medio di un concorrente isolano”.

Isola dei Famosi, tre naufraghi strapagati: chi sono

Cachet da capogiro per alcuni naufragi dell’Isola dei Famosi 2022. Stando a quanto riporta il sito online Mowmag, Ilona Staller, Marco Melandri e Lory Del Santo guadagnerebbero 10mila euro a settimana per vivere sulle spiagge dell’Honduras. Tutti gli altri naufraghi, invece, guadagnerebbero la metà: 5mila euro.

Ma come mai questa disparità tra i suddetti concorrenti e gli altri? Quanto a Lory Del Santo e Ilona (in arte Cicciolina), parliamo di due grandi personalità. La Del Santo è una veterana dei reality mentre Cicciolina è una star internazionale. A sorprendere tutti, invece, è Melandri: il suo cachet più alto ancora non troverebbe giustificazione. Infine non è da escludere che alcuni concorrenti meno famosi, come il figlio di Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi, Blind etcc, guadagnino meno di 5mila euro a settimana.