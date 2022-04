Iliad, l’ultima novità è davvero stupefacente: concorrenza annichilita. Il marchio francese ne ha tirata fuori un’altra delle sue

Prezzi assolutamente vantaggiosi per tutti gli utenti del mobile e della linea fissa. Iliad è diventata competitiva anche per quanto concerne la connessione alla rete di domestica.

Come detto in più occasioni uno dei pochi settori che non sta subendo influenze dalla pesante inflazione del momento è quello delle telecomunicazioni. La connessione internet e la chiamate telefoniche sembrano appartenere ad un mondo completamente diverso rispetto a quello dell’energia. I rincari di bollette e carburanti, per fortuna non hanno riguardato tutta la sfera della rete. Proprio per questo gli utenti si trovano di fronte ad una vastissima scelta, fatta di marchi low cost e promozioni continuamente allettanti. Tra i brand di maggiore affidamento a riguardo impossibile non citare Iliad, ormai un punto fermo anche in Italia. In queste settimane l’azienda francese ha deciso di rilanciare con nuove offerte davvero incredibili. Dopo essere sbarcato nel settore della Fibra ottica e della telefonia fissa, il provider transalpino vuole intensificare il rapporto con i propri clienti anche sul mobile.

Iliad, in arrivo nuove offerte sul mobile: tutti i dettagli

Per la prima volta dopo la stagione natalizia, gli abbonati potranno avere a disposizione la vantaggiosa ricaricabile Giga 150. Gli utenti che optano per questa tariffa si troveranno a pagare 9,99 euro al mese e riceveranno consumi senza limiti per le chiamate e gli Sms, con 150 Giga per navigare in internet.

Questo piano tariffario è uno dei più vantaggiosi ma non è sicuramente l’unico. I clienti che acquistano una nuova Sim potranno associare altre due ricaricabili disponibili online come la Giga 80 e la Giga 40.

La prima negli ultimi mesi ha sostituito la Giga 50 nell’offerta Iliad. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile si troveranno a pagare una quota mensile di 7,99 euro e potranno effettuare chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. In più sono previsti Sms da inviare a tutti i numeri della rubrica, 80 Giga per internet ed anche 6 Giga per la connessione in internet dall’estero.

Per quanto riguarda la Giga 40, invece, i nuovi abbonati dovranno spendere solo 6,99 euro con un ticket di chiamate e messaggi illimitati, con 40 Giga per internet. Per tutte le tariffe di Iliad sarà necessario aggiungere una quota una tantum per l’attivazione pari a 10 euro al mese. Tutti i dettagli sono consultabili sul sito di riferimento dell’azienda.