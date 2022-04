Dazn, 12 mesi di abbonamento gratuito: il super concorso scade oggi!

Una grande sorpresa di DAZN che stupisce tutti i suoi utenti proponendo un abbonamento gratuito: è necessario farlo oggi!

DAZN non ne può più delle accuse di scarsa cura per i propri utenti quindi ha deciso di coccolarli mettendo in palio un abbonamento gratuito per 12 mesi di puro spettacolo tra Serie A, Serie B, La Liga e tutti gli altri titoli accessibili.

Questa mattina grande sorpresa per gli utenti DAZN che nella homepage della piattaforma di streaming hanno trovato la lieta notizia: solo per oggi, lunedì 4 aprile, a tutti coloro che attivano DAZN per 29,99 euro al mese è concessa la possibilità di partecipare al concorso per vincere 12 mesi di abbonamento gratuiti in regalo. L’abbonamento è facilmente attivabile con il tasto sottostante ed inserendo i dati necessari, a seguito del quale arriverà un’email entro 24 ore con un codice gioco che attesterà la partecipazione al concorso e l’indicazione del sito web dove si potrà provare a vincere i premi in palio.

Supermonday, ma super per davvero per coloro che hanno intenzione di attivare un abbonamento a DAZN e provare a vincerne uno. Come prevedono i Termini e le Condizioni di Utilizzo della piattaforma di streaming sportiva, la disdetta è gratuita in qualsiasi momento senza vincoli.

DAZN, Supermonday: 12 mesi di abbonamento gratuito

Nella descrizione dell’evento, DAZN ha fornito maggiori informazioni per coloro che decidono di partecipare al concorso. Innanzitutto bisogna tener presente che per partecipare è necessario attivarsi solo ed esclusivamente tramite carta di credito/debito o PayPal e quindi con pagamenti online. In più, non sarà possibile farlo tramite l’applicazione per smartphone, tablet o smart TV, ma sarà necessario effettuarlo tramite il sito web. Nonostante si possa partecipare solo oggi, lunedì 4 aprile, è bene attendere fino al 9 aprile per la ricezione dell’email -sopratutto controllare la casella della Posta Indesiderata o Spam- contenente il codice di gioco.

I premi in palio sono ben 100 e danno diritto alla visione di DAZN per 12 mesi. Il codice andrà attivato entro e non oltre il 30/06/2022 e una volta attivato, la validità di 12 mesi dell’abbonamento decorrerà dalla data del pagamento successivo che è molto facile da verificare “Abbonamento” dell’area “Il Mio account”. La fruizione del Servizio DAZN terminerà alla scadenza del periodo di validità del codice prepagato, ma qualora, alla scadenza, sia impostato un metodo di pagamento ulteriore al codice prepagato l’abbonamento si rinnoverà ogni mese al costo mensile ordinario in vigore.