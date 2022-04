Anticipazioni Un Posto al Sole, nuovo colpo di scena tra Marina e Fabrizio: decisione definitiva

Nuovo colpo di scena ad Un Posto al Sole: Marina e Fabrizio prenderanno una decisione definitiva sul loro matrimonio.

Mentre i due imprenditori si troveranno dinanzi ad un bivio definitivo, alla terrazza la piccola Bianca è sempre più in pericolo: dopo aver imbrattato i muri della scuola cosa le riserva la challenge sul web?

Nuovi colpi di scena ad Un Posto al Sole lasceranno il fedelissimo pubblico senza parole. Le vicende dei protagonisti, infatti, continueranno a sorprendere tutti. Nei nuovi episodi in onda da lunedì 11 a venerdì 15 aprile 2022, al centro della scena troveremo innanzitutto Marina Giordano e Fabrizio Rosato. La coppia di imprenditori dopo gli innumerevoli problemi di coppia arriveranno alla scelta conclusiva: che ne sarà delle loro nozze? La Giordano prenderà la sua decisione.

Intanto per la figlia di Franco e Angella la challenge di cui si è resa partecipe sul web diventa sempre più un pericolo. Difatti per Bianca sono in arrivo brutte notizie: dopo aver imbrattato i muri della scuola cos’altro sarà disposta a fare pur di portare a termine le sfide lanciare sul web? Lo staremo a vedere molto presto.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Chiara Petrone rischia di perdere tutto: Roberto e Lara sempre più astuti

Per Chiara Petrone la dipendenza dalle droghe diventa sempre più ingestibile. Nonostante Nunzio le abbia espressamente chiesto più volte di farla finita con la cocaina, la ragazza proseguirà dritta per la sua strada apparendo sempre più vulnerabile verso il figlio di Katia Cammarota. Intanto Roberto Ferri e Lara approfitteranno delle fragilità di Chiara per appropriarsi dell’albergo di famiglia.

Ma tornando a Fabrizio Rosato e Marina Giordano, l’imprenditore nonché proprietario dell’omonimo pastificio deciderà di fare una sorpresa a sua moglie. Quest’ultima però gli riserverà un colpo di scena: il loro matrimonio arriverà ad un bivio decisivo. Infine nemmeno tra il dottor Crovi e Rossella ci sarà pace. Per avere tutti i dettagli sui nuovi episodi di Un Posto al Sole non ci resta che seguire l’appassionante soap opera napoletana in onda dal lunedì al venerdì su Rai Tre.